أول تعليق من مرتضى منصور على إعادة مباراة الزمالك جينيراسيون‎ السنغالي

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بإعادة لقاء الفريق أمام جينيراسيون‎ السنغالي في القاهرة، في موعد سيتم تحديده لاحقًا.

وقال مرتضى في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: ”القرار الصادر من لجنة المسابقات في الكاف غير عادل بالمرة، الزمالك لم يرتكب أي خطأ حتى يعاقب بإعادة اللقاء وعدم اعتماد تأهله لدوري المجموعات في البطولة، لقد نفذنا ما جاء في خطاب الكاف الخاص بنقل اللقاء لبرج العرب بالحرف، ودفعنا تكاليف إقامة الفريق السنغالي في الإسكندرية“.

وأَضاف مرتضى: ”على كل حال سننفذ قرار الكاف ومستعدون لخوض لقاء بطل السنغال في التوقيت الذي يحدده، وجميع لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة ميتشو لديهم إصرار على تحقيق نتيجة كبيرة في اللقاء، من أجل إعطاء درس قاسٍ للنادي السنغالي الذي عامل بعثة الزمالك بطريقة سيئة للغاية في لقاء الذهاب، وفتعل أزمة غير مبررة في لقاء العودة“.

وتابع: ”على اتحاد الكرة أن يؤجل أي لقاء في بطولة الدوري للزمالك إذا تعارض موعده مع موعد لقاء جيبيراسيون، حتى لو كان لقاء القمة أمام الأهلي، وليس من حق أي نادٍ أن يعترض على هذا الأمر، خاصة أن ما حدث خارج عن إرادة النادي ولا يتحمل مسؤوليته“.

الأزمة من البداية

وكان نادي جيبيراسيون بطل السنغال قد رفض خوض لقاء العودة أمام الزمالك؛ بسبب نقل اللقاء إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، بدلًا من إقامته في القاهرة بدون جماهير؛ بسبب الأوضاع الأمنية في مصر.

وسافر الفريق السنغالي إلى بلاده ورفض كل محاولات مسؤولي الزمالك والكاف لخوض اللقاء، وتمسك بلوائح البطولة التي تنص على إبلاغ الفريق الضيف بتغيير الملعب قبل 10 أيام من موعد اللقاء.

إيقاف طارق حامد لقاءً وعقوبات مالية على الأهلي والزمالك

من جانب آخر، أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم عن العقوبات الموقعة على الأندية، بسبب الأحداث التي شهدها الأسبوع الثاني والثالث من بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم موسم 2019/2020.

وقررت لجنة المسابقات إيقاف طارق حامد لاعب نادي الزمالك لمدة مباراة بسبب طرده في لقاء مصر المقاصة، ونفذ اللاعب العقوبة في لقاء فريقه أمام أف سي مصر في الأسبوع الثالث، كما تم تغريم الزمالك 50 ألف جنيه لغياب ميتشو مدرب الفريق عن المؤتمر الصحفي .

ووقعت اللجنة غرامة مالية على حسام حسن المدير الفني لسموحة قيمتها 20 ألف جنيه بسبب دخوله لملعب مباراة فريقه أمام إنبي في الجولة الثالثة للدوري، وتوقيع غرامة مالية على كل من الأهلي وأسوان قيمتها 50 ألف جنيه على كل منهما لتأخرهما في النزول إلى الملعب.