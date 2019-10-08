”كاف“ يقرر رسميًا إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

اتفق أعضاء لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ رسميًا على إعادة مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، بالقاهرة، ويحدد الموعد في وقت لاحق.

وجاء قرار الإعادة بعد ثبوت خطأ كل من الأطراف الثلاثة، الزمالك وجينراسيون والكاف.

وأشار القرار إلى أن المتأهل من الزمالك وجينراسيون فوت سيكون بالتصنيف الثاني للقرعة التي ستقام غدًا الأربعاء.

وشدد القرار على أن ”المتضرر من القرار من حقه اللجوء للجنة التظلمات ومن بعده المحكمة الرياضية“.

كما حذرت لجنة المسابقات بالكاف الزمالك واتحاد الكرة المصري للقيام بمسؤوليتهما في تأمين اللقاء بجمهور أو دون جمهور، كما شددت على إقامة المباريات بالقاهرة وعلى قيام الأمن بمسؤوليته بتأمين جميع المباريات، وليس تأمين البعض ونقل البعض، وأن ما حدث أعطى انطباعًا سيئًَا لا يليق بحجم مصر.

واجتمعت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، اليوم الثلاثاء، لحسم مصير المباراة رقم 72 بين الزمالك وجينيراسيون.

وقرر الاتحاد الأفريقي نقل المباراة إلى ملعب برج العرب بناءً على طلب من جانب الجهات الأمنية في مصر.

المباراة كان مقررًا لها يوم 28 سبتمبر على ملعب بتروسبورت قبل أن يتم نقلها إلى ملعب برج العرب، وهو ما لم يقبله النادي السنغالي الذي رفض التوجه لملعب المباراة.

حكم المباراة المالي قرر احتساب الزمالك فائزًا في هذه المواجهة لعدم حضور المنافس للمباراة، لكن الكاف أصدر قرارًا بعدها بتعليق نتيجة المواجهة لحين الفصل فيها من جانب الجهات المختصة في الكاف.

وقام سامسون أدامو مدير إدارة المسابقات في الاتحاد الافريقي بمخاطبة أعضاء اللجنة من أجل دراسة الموقف للفصل فيه.

مرتضى منصور

وكان نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور قد كشف موقفه في حالة صدور قرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”الكاف“ بإعادة لقاء الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي في لقاء العودة لدور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أو اعتبار الفريق السنغالي متأهلًا لدوري المجموعات للبطولة، وتحويل الزمالك للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي يحمل لقبها بعد أن فاز بها في النسخة الماضية على حساب نادي نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.

وكان نادي جينيراسيون بطل السنغال قد رفض خوض لقاء العودة أمام الزمالك، بسبب نقل اللقاء إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية بدلًا من إقامته في القاهرة دون جماهير، بسبب الأوضاع الأمنية في مصر، حيث كان يتزامن اللقاء مع وجود دعوات للخروج في مظاهرت ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وسافر الفريق السنغالي إلى بلاده ورفض كل محاولات مسؤولي الزمالك والكاف لخوض اللقاء، وتمسك بلوائح البطولة التي تنص على إبلاغ الفريق الضيف بتغيير الملعب قبل 10 أيام من موعد اللقاء.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية: ”الزمالك سيتقبل أي قرار من الكاف سواء بإعادة اللقاء حتى لو تقرر إقامته في السنغال أو اعتبار جينيراسيون فوت متأهلًا للمشاركة في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتحويل الزمالك للكونفدرالية ، لكن النادي لن يتنازل عن حقه وسيتم تصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“، وإلى المحكمة الرياضية الدولية؛ لأن أي قرار ضد القلعة البيضاء سيكون فيه ظلم كبير وبلطجة، وسنفضح هذه الأمور أمام العالم، ونحصل على حقنا الطبيعي بالطرق القانونية، لأننا نفذنا قرار الكاف الذي أبلغنا به بخطاب رسمي.

وأضاف: ”الزمالك لن يكون ضحية للأهلي وصراع أحمد أحمد رئيس الكاف، وعمرو فهمي السكرتير العام السابق في الاتحاد الأفريقي، الأول لديه حالة من الرعب من الأخير بسبب البلاغات التي قدمها ضده في الفترة الأخيرة، ولكن ما ذنب الزمالك حتى يدفع ثمن هذا الصراع، أثق في أن المسؤولين عن إصدار القرار في الكاف لن يبيعوا ضمائرهم بسبب انتمائهم لهذه الدول مع احترامي لفاطمة سامورا، المباراة تعاد لو حدث هناك شغب“.

وتابع مرتضى: “الكاف رفض إعادة لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي بين الترجي التونسي والوداد المغربي، رغم أن الأخير تعرض لظلم كبير بسبب تقنية الفار، فكيف يعيد لقاء الزمالك والفريق السنغالي؟ ولا يوجد أي خطأ من جانبنا، بالعكس الفريق السنغالي لم يحضر الاجتماع الفني وتعنت ورفض السفر إلى الإسكندرية رغم توفير كل الإمكانيات له، الزمالك هو من تعرض لمعاملة سيئة في السنغال“.