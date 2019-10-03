رغم أزمة جينيراسيون: ”كاف“ يرسل خطابًا رسميًا للزمالك لحضور قرعة دوري أبطال أفريقيا (صورة)

تلقى نادي الزمالك خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن طريق الاتحاد المصري، يطلب فيه حضوره قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تُجرى يوم 9 أكتوبر المقبل.

وأرسل الكاف خطابه إلى اتحاد الكرة المصري مساء اليوم الخميس، الذي قام بدوره بإرسال الخطاب إلى نادي الزمالك، رغم أزمة مباراة جينيراسيون.

واندلعت أزمة بسبب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا؛ بسبب اعتراض الأخير على نقل المباراة إلى برج العرب من بتروسبورت وتأجيلها 24 ساعة، ليرفض خوض اللقاء.

وحضر نادي الزمالك إلى ملعب برج العرب بصحبة طاقم التحكيم ومراقب المباراة، وانتظر حكم اللقاء 20 دقيقة، وألغى المباراة لعدم حضور الفريق المنافس.

وأعلن الكاف أنه سيصدر قراره النهائي بشأن هذه المباراة يوم 8 أكتوبر الجاري، وقبل القرعة بيوم واحد.