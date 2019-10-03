عودة فرجاني ساسي وحمدي النقاز لاعبي نادي الزمالك المصري لقائمة المنتخب التونسي (شاهد)

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة لاعبي المنتخب الذين سيشاركون في معسكر تدريبي استعدادًا للمواجهة الودية ضد المنتخب الكاميروني يوم 12 الجاري بتونس.

واستدعى المدرب منذر الكبير 28 لاعبًا للمشاركة في المعسكر التدريبي بدءًا من يوم الإثنين المقبل وحتى يوم المباراة.

وعاد لاعبا الزمالك المصري حمدي النقاز وفرجاني ساسي إلى قائمة المنتخب، بعد غيابهما عن قائمة نسور قرطاج لمباراة موريتانيا بسبب مشاركتهما في نهائي كأس مصر.

وضمت القائمة 20 لاعبًا محترفًا من بينهم اللاعب الشاب حمزة رافيا المحترف بنادي يوفنتوس الإيطالي، والذي يسجل مشاركته الثانية في معسكر مع المنتخب التونسي بعد المباراة الودية الأخيرة ضد موريتانيا.

وشهدت القائمة عودة المدافع أيمن عبدالنور المحترف بنادي قيصري سبور التركي بعد غياب عن المنتخب استمر منذ عام 2017.

وفيما يلي القائمة كاملة: