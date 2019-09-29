8 أندية عربية في دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في انتظار الفريق التاسع

انتهى الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا بتأهل 16 ناديًا لدوري المجموعات حيث سيقسمون خلال القرعة لأربع مجموعات كل واحدة تضم 4 فرق.

وتأهل لدور المجموعات 16 فريقًا من 10 دول عربية وتمكنت 5 دول من التواجد بفريقين منها 3 دول عربية وهي المغرب وتونس والجزائر بالإضافة لأنغولا والكونغو الديمقراطية.

وبلغت 8 أندية عربية دوري المجموعات بالإضافة إلى 7 أندية من بقية القارة وتأمل الفرق العربية في الحفاظ على تفوقها في القرن الحالي في المسابقة.

وينتظر الكاف موقف الفريق المتأهل من الزمالك وجينيراسيون، حيث أصدر بيانًا بخصوص أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والتي تم إلغاؤها لانسحاب الفريق الضيف.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان مقتضب: ”يراقب كاف عن قرب الموقف بخصوص مباراة لقاء الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك وجينيراسيون فوت والتي كان من المقرر إقامتها بنهاية الأسبوع“.

وأضاف الاتحاد الأفريقي في بيانه البيان ”جهات كاف المعنية وممثلوه يقومون حاليًا بدراسة الموقف، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات في الوقت المناسب“

وتقام القرعة يوم 9 تشرين الأول / أكتوبر القادم في القاهرة.

وفيما يلي الفرق المتأهلة لدوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا:

مصر: الأهلي

المغرب: الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي

تونس: الترجي الرياضي والنجم الساحلي

الجزائر: اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل

السودان: الهلال

جنوب أفريقيا: ماميلودي صن داونز

زامبيا: زيسكو يونايتد

أنغولا: أول أغسطس وبيترو أتلتيتكو

الكونغو الديمقراطية: مازيمبي وفيتا كلوب

زيمبابوي: بلاتينيوم