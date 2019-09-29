”كاف“ يقرر مراجعة موقف مباراة الزمالك وجينيراسيون بعد إقامة مباريات الدوري في القاهرة (صورة)

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”الكاف“ خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يبلغه بأن اللجنة المختصة ستراجع موقف مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، والتي تم إلغاؤها لانسحاب الفريق الضيف.

وأكد الكاف في خطابه لاتحاد الكرة المصري أن عملية مراجعة الموقف جاءت بعد أن أقيمت 3 مباريات في القاهرة خلال الفترة من 26 وحتى 28 سبتمبر، هي مباريات: (إنبي والجيش)، (مصر إف سي وأسوان)، (المقاولون وسموحة).

وقرر المالي محمدوا كيتا حكم مباراة الزمالك، وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، إلغاء اللقاء بعد عدم وصول الفريق السنغالي إلى ملعب برج العرب.

وانتظر محمدوا كيتا 20 دقيقة قبل إطلاق صافرته معلنًا فوز الزمالك اعتباريًا 3/0 وتأهله إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المفترض أن يلتقي الزمالك مع الفريق السنغالي على ملعب برج العرب في الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، إلا أن إدارة جينيراسيون ترفض التوجه إلى ملعب اللقاء، اعتراضًا على تغيير موعد اللقاء.

وكان الزمالك قد خسر مباراة الذهاب التي أقيمت منذ عدة أيام في السنغالي بهدفين لواحد، قبل أن تثار أزمة بسبب نقل وتأجيل مباراة العودة.