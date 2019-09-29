هل احتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء وهمية للنجم الساحلي أمام كوتوكو في دوري أبطال أفريقيا؟ (شاهد)

احتسب الحكم المصري إبراهيم نور الدين ركلة جزاء غريبة للغاية خلال مباراة النجم الساحلي التوتسي وأشانتي كوتوكو الغاني في إياب دور 32 لدوري أبطال أفريقيا يوم الأحد.

وفي الدقيقة 21 احتسب نور الدين ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض رغم أن المدافع الغاني لمس الكرة برأسه وليس بيده كما أظهرت الإعادة التلفزيونية.

واعترض لاعبو الضيوف كثيرًا على قرار الحكم المصري، الذي غادر الملعب في حراسة رجال الأمن، لكن في النهاية تقدم النجم الساحلي بهدف نظيف عبر مرتضى بن وناس في الدقيقة 24 قبل أن يسجل هدفين متتاليين.

وتأهل الفريق التونسي إلى دوري المجموعات في أبرز بطولات الأندية في أفريقيا، بعد فوزه بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لخسارته بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب في غانا.