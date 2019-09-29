تأهل الزمالك إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد انسحاب جينيراسيون السنغالي (شاهد)

قرر المالي محمدوا كيتا حكم مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، إلغاء اللقاء بعد عدم وصول الفريق السنغالي إلى ملعب برج العرب.

وانتظر الحكم ”محمدوا كيتا“ 20 دقيقة قبل إطلاق صافرته معلنًا فوز الزمالك اعتباريًا 2/0 وتأهله إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المفترض أن يلتقي الزمالك مع الفريق السنغالي على ملعب برج العرب في الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، إلا أن إدارة جينيراسيون ترفض التوجه لملعب اللقاء، اعتراضًا على تغيير موعد اللقاء.

وكان الزمالك قد خسر مباراة الذهاب التي أقيمت منذ عدة أيام في السنغالي بهدفين لواحد، قبل أن تثار أزمة بسبب نقل وتأجيل مباراة العودة.

ورغم عدم وصول الفريق السنغالي أعلن ميلوتين سريدوفيتش ”ميتشو“ المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيلة فريقه في مواجهة جينيراسيون فوت.

وجاءت تشكيلة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد السلام، حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد ”زيزو“، محمود شيكابالا.

الهجوم: مصطفى محمد، خالد بوطيب.