موعد مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يصطدم فريق الزمالك بنظيره جينيراسيون فوت السنغالي، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2019-2010.

وتقام مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت على استاد برج العرب في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة ON Sport 1 عبر النايل سات.

وشهدت الساعات الأخيرة بسبب نقل المباراة إلى ملعب برج العرب، بدلاً من مكان إقامتها الأول في استاد بتروسبورت، وهو ما استدعى إدارة الفريق السنغالي للاحتجاج وتأكيدهم بعدم لعب المباراة في موعدها المحدد، مساء اليوم، في ظل تأكيدات على أن البعثة استعدت بالفعل للسفر.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ قد أجرى تعديلات على موعد وملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون، بعدما أرسل خطابا لكلا الفريقين لإبلاغهم بإقامة المباراة، اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، بدلاً من اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت، وهو ما رفضه مسؤولو النادي السنغالي، وتمسكوا بموقفهم بخوض المباراة في موعدها المحدد مسبقًا، وذلك لعدم وصول الخطاب لهم قبل 10 أيام من موعد المباراة.

ويحتاج الفريق الأبيض إلى الفوز بأي نتيجة مع الحفاظ على نظافة الشباك للتأهل إلى دور المجموعات، بعدما انتهى لقاء الذهاب بينهما بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف.