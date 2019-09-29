تقارير: تصاعد أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت والبعثة تبدأ السفر للسنغال

كشفت تقارير إعلامية أن جزءًا من مسؤولي بعثة جينيراسيون فوت السنغالي سافروا بالفعل إلى بلدهم، بعد تفاقم أزمة مواجهة الزمالك، اليوم الأحد، في دوري أبطال أفريقيا.

وقال الإعلامي المصري هاني حتحوت، عبر حسابه الموثق على تويتر، يوم الأحد: ”من خلال تأكيدات من مرافقين للبعثة وفندق إقامتهم، حوالي 9 من بعثة جينيراسيون – من بينهم لاعبون وإداريون – سافروا بالفعل الساعة الرابعة فجرًا، والباقون يسافرون مساء اليوم“.

حوالي ٩ من بعثة جينيراسيون (من بينهم لاعبون وإداريون) سافروا بالفعل الساعة ٤ فجرًا، والباقون يسافرون مساء اليوم. (تأكيدات من مرافقين للبعثة وفندق إقامتهم) — Hany حَتْحُوتْ (@HHathout) September 29, 2019

وخسر الزمالك ذهابًا بهدفين مقابل هدف في السنغال ويكفيه الانتصار بهدف مقابل لا شيء للوصول لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت أزمة مباراة الزمالك ومنافسه جينيراسيون السنغالي أحداثًا متصاعدة، في ظل رفض الضيف خوض لقاء الإياب على ملعب ”برج العرب“ ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

إدارة النادي السنغالي أصدرت صباح أمس بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي تعلن فيه تمسكها بإقامة مباراة الإياب في بتروسبورت وعدم التوجه لبرج العرب.

وكشف وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن فشل كل المحاولات لإقناع فريق جينيراسيون فوت السنغالي بمواجهة الزمالك على ملعب برج العرب.

وقال وليد العطار: ”كل المحاولات فشلت مع فريق جينيراسيون فوت“.

وكان عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، قال إن الموقف القانوني لنادي الزمالك في أزمته الحالية مع فريق جينراسيون فوت السنغالي، سليم بنسبة 100%.

وقال شطة، في تصريحات تلفزيونية، إن مسؤولي الفريق السنغالي لا يعلمون لوائح الكاف جيدًا، مشيرًا إلى أن قرار الكاف بنقل المباراة لبرج العرب وتأجيلها 24 ساعة جاء لدواعٍ أمنية، وأن الفريق السنغالي يتوجب عليه الالتزام بخطاب الكاف، وتوقع شطة أن تنتهي الأزمة خلال الساعات المقبلة.