ميلان وفيورنتينا.. والزمالك ضد جينيراسيون فوت.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد العديد من المباريات المهمة ضمن جولة جديدة في بطولات أوروبا المحلية فضلًا عن مواجهات قوية للأندية العربية في بطولتي أفريقيا.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري الإنجليزي:

ليستر سيتي VS نيوكاسل يونايتد، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

إسبانيول VS ريال بلد الوليد، الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

إيبار VS سيلتا فيغو، الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة، 14:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

آلافيس VS ريال مايوركا، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

ليفانتي VS أوساسونا، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

إشبيلية VS ريال سوسيداد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

الدوري الإيطالي:

نابولي VS بريشيا، الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، 12:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

لاتسيو VS جنوة، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1.

ليتشي VS روما، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

أودينيزي VS بولونيا، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 7.

كالياري VS فيرونا، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

ميلان VS فيورنتينا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

الدوري الألماني:

فورتونا دوسلدورف VS فرايبورغ، الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5.

كولون VS هيرتا برلين، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5.

الدوري الفرنسي:

ستراسبورغ VS مونبلييه، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.

نيم VS سانت إيتيان، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.

مرسيليا VS رين، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.

الدوري التونسي:

الأفريقي VS الاتحاد المنستيري، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس القطرية.

دوري أبطال أفريقيا:

النجم الساحلي التونسيVS أشانتي كوتوكو الغاني، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية التونسية 2.

الزمالك المصري VS جينيراسيون فوت السنغالي، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.

الوداد البيضاوي المغربي VS نواذيبو الموريتاني، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية المغربية.

الهلال السوداني VS إنيمبا النيجيري، الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة على قناة نادي الهلال الرياضية.

كأس الاتحاد الأفريقي:

المصري البورسعيدي VS ماليندي من زنغبار، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.

الصفاقسي التونسي VS بارادو الجزائري، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية التونسية 2.

شباب رياضي بلوزداد VS بيراميدز المصري، الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة، 18:45 بتوقيت القاهرة على القناة الجزائرية الأرضية.