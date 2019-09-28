مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت.. الفريق السنغالي يرفض رسميًا خوض مواجهة إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

أعلن نادي جينيراسيون فوت السنغالي رفضه مواجهة فريق الزمالك في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا على استاد برج العرب بعد تأجيلها 24 ساعة.

وكان الزمالك قد نشر خطاب الاتحاد الأفريقي ”كاف“، والذي أبدى من خلاله موافقته على نقل مباراة الفريق أمام بطل السنغال من ستاد بتروسبورت إلى برج العرب، وتأجيل اللقاء ليقام، مساء غد الأحد، بدلًا من اليوم السبت.

ونشر الموقع الرسمي للنادي السنغالي بيانًا رسميًا يعلن من خلاله رفض الفريق خوض مباراة إياب دور الـ32 أمام الزمالك بسبب تأجيلها وتغيير ملعب اللقاء.

وقال النادي في البيان: ”كنا من المفترض أن نتدرب على ملعب المباراة مساء الجمعة قبل موعد اللقاء بـ 24 ساعة كما تقول اللائحة، إلا أننا فوجئنا بخطاب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي وصل إلينا في الرابعة مساء أمس، يفيد تأجيل المباراة لتقام يوم الأحد 29 سبتمبر“.

وتساءل: ”كيف يمكن أن نؤجل مباراة قبل ميعادها بـ24 ساعة فقط؟ من المستحيل بالنسبة لنا أن نلعب المباراة في الإسكندرية“.

واختتم: ”متمسكون بحقوقنا، ومستعدون لفعل كل شيء للحصول عليها، نحن نطالب باحترام اللوائح والقوانين“.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز بطل السنغال على ملعبه، بهدفين مقابل هدف.