أعلن نادي الزمالك تلقيه خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ”كاف“ بإقامة مباراة أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بعد غدٍ الأحد.

وأصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا قال فيه إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أرسل خطابًا مماثلًا إلى جينيراسيون فوت، يفيد بإقامة اللقاء يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وأشار الزمالك في بيانه إلى تحمل تكاليف إقامة الفريق السنغالي في برج العرب كاملة.

من جهة أخرى طالب الصربي ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو) مدرب الزمالك المصري لاعبيه بالفوز على ضيفه جينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور 32 لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم والتأهل لدور المجموعات.

وقال الموقع الرسمي للزمالك اليوم الجمعة إن ميتشو حرص على توجيه رسائل قوية إلى لاعبيه خلال التدريب الأخير.

وأضاف ”ميتشو طالب اللاعبين بمواصلة الأداء بقوة وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز وبلودغ دور المجموعات“.

ويحتاج الزمالك للفوز 1-صفر على الأقل لبلوغ دور المجموعات لخسارته 2-1 في مباراة الذهاب بالسنغال.

واجتمع المدرب مع كريم أحمد (بامبو) البعيد عن التشكيلة فترة لكن ميتشو أكد للاعب أهميته بالفريق خاصة خلال الفترة المقبلة.

وسيعود محمود عبد الرازق (شيكابالا) والمغربي أشرف بن شرقي إلى هجوم الزمالك بعد حصولهما على راحة أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري يوم الاثنين الماضي.

وسيقود طارق حامد خط الوسط مع استمرار غياب محمود عبد العزيز للإصابة.

موعد مباراة الزمالك وجينراسيون النهائي‎

تنطلق المباراة على ملعب برج العرب في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت مكة المكرمة.