أعلن نادي الزمالك تلقيه خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ”كاف“ بإقامة مباراة أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بعد غدٍ الأحد.

وأصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا قال فيه إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أرسل خطابًا مماثلًا إلى جينيراسيون فوت، يفيد بإقامة اللقاء يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وأشار الزمالك في بيانه إلى تحمل تكاليف إقامة الفريق السنغالي في برج العرب كاملة.

يذكر أن فريق جينيراسيون فوت السنغالي تمسك بخوض مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب بتروسبورت يوم السبت المقبل، بدلًا من برج العرب يوم الأحد.

وأكد تالا فال المتحدث الرسمي لفريق جينيراسيون فوت السنغالي أنه فوجئ بوصول خطاب من نادي الزمالك يخطرهم بتغيير موعد ومكان إقامة مواجهة الفريقين، لتقام يوم الأحد بالإسكندرية بدلًا من السبت بالقاهرة.

وأضاف في تصريحات صحفية فور وصول البعثة إلى القاهرة أمس الخميس، أن ناديه السنغالي يرفض بشكل نهائي تغيير موعد ومكان إقامة اللقاء، ومتمسك بخوض اللقاء يوم السبت على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق المباراة على ملعب برج العرب في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت مكة المكرمة.