الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف النادي الأهلي المصري منافسه كانو سبورت من غينيا الاستوائية، في إياب مباريات الدوري الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وكانو سبورت الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة على قناة ON Sport HD.

وفاز الأهلي 2/0 في مباراة الذهاب بتوقيع صلاح محسن ووليد سليمان.

وغاب صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي المصري، عن مران أمس الجمعة للاعبين المستبعدين من مواجهة كانو سبورت، وأعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق الأحمر لمعسكر الإسكندرية، استعدادًا للمباراة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وشريف إكرامي، علي لطفى.

الدفاع: محمد هاني وأحمد فتحي وياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود وحيد، أيمن أشرف.

الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، وليد سليمان، محمد مجدي ”أفشة“، حسين الشحات، رمضان صبحي، جونيور أجاي، وأحمد الشيخ، وأليو ديانغ.

الهجوم: وليد أزارو وصلاح محسن.