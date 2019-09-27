موجز أخبار الأهلي والزمالك: فايلر يطلب صفقة جديدة.. وكاف يحل أزمة مباراة الأبيض وبطل السنغال

شهدت الكرة المصرية اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 عدة أحداث مهمة على رأسها تأهل الإسماعيلي لدور الستة عشر ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية بجانب تصاعد أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال في دوري أبطال أفريقيا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019:

منتخب مصر يحدد أول ودياته ويتلقى عرضًا من آل الشيخ

حدد منتخب مصر أول لقاءاته الودية في معسكره المقبل استعدادًا لمباراتي كينيا وتوجو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 والمقررتين في شهر نوفمبر المقبل.

واتفق منتخب مصر على خوض لقاء ودي ضد بوتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل على هامش المعسكر المقرر أن ينطلق يوم 7 من الشهر المقبل، ويدرس حسام البدري المدير الفني للمنتخب إقامة لقاء ودي آخر يوم 10 أكتوبر مع أحد منتخبات قارة أفريقيا.

وتلقى منتخب مصر دعوة من تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، لخوض مباراة ودية ضد البرازيل أو الأرجنتين في موسم الرياض خلال الفترة بين 15 أكتوبر إلى 15 ديسمبر المقبلين.

وخرج الثنائي محمود متولي ومروان محسن لاعبا الأهلي من حسابات الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري بسبب الإصابة بينما ترددت أنباء حول إبلاغ الأهلي بضم 5 لاعبين في معسكر أكتوبر وهم عمرو السولية ومحمد هاني ومحمد الشناوي حارس المرمى وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة كما تواصل مسؤولو المنتخب مع عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك.

فايلر يطلب صفقة جديدة للأهلي.. وترتيبات لودية ريال مدريد

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي التعاقد مع صفقة جديدة في مركز رأس الحربة بمهاجم أجنبي سوبر وفتح الباب أمام الاستغناء عن اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا لتواضع مستواه ووجود عدة بدائل له.

وطلب فايلر ضم لاعب يتميز بالقدرات التهديفية واستغلال الفرصة وهو ما جعل محمود الخطيب رئيس النادي يفتح الملف مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء من أجل ترشيح مهاجم أجنبي سوبر.

ويعرض خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة آخر مستجدات الاتفاق المبدئي الذي تم مع إدارة نادي ريال مدريد الإسباني على إقامة مباراة ودية بين الفريقين في ملعب ”سانتياجو برنابيو“ والترتيبات لخوض هذه المباراة.

وغادر فريق الأهلي للإسكندرية لخوض مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية التي تقام غدًا السبت في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب، واصطحب فايلر قائمة تضم محمد الشناوي وعلي لطفي وشريف إكرامي لحراسة المرمى ومحمد هاني وأحمد فتحي ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة للدفاع والمالي أليو ديانج وحسام عاشور وعمرو السولية وحمدي فتحي ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ورمضان صبحي وأحمد الشيخ للوسط والنيجيري جونيور أجاي والمغربي وليد أزارو وصلاح محسن للهجوم.

وخاض اللاعبون المستبعدون وعلى رأسهم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو تدريبات منفردة صباح اليوم الجمعة وغاب صالح جمعة صانع الألعاب لحصوله على إذن من الجهاز الفني.

كاف يتدخل لحل أزمة ملعب مباراة الزمالك وبطل السنغال

تدخل الاتحاد الأفريقي ”كاف“ لحل أزمة ملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي المقررة بعد غدٍ الأحد في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد أن رفض الفريق السنغالي نقل المباراة إلى الإسكندرية.

وتوجه بطل السنغال لملعب بتروسبورت لخوض التدريبات ولكنه فوجئ بحجز الملعب وتقدم بشكوى للاتحاد الأفريقي.. وأبلغ مسؤولو كاف الفريق السنغالي بنقل اللقاء للإسكندرية لدواعٍ أمنية.

وعقد الصربي ميلوتين سيرجوفيتش ”ميتشو“ المدير الفني للزمالك جلسات مكثفة مع لاعبي فريقه لتحفيزهم لتعويض الخسارة أمام بطل السنغال في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1.

الإسماعيلي يعبر أهلي بنغازي.. وبيراميدز يتسلح بالمكافآت

تخطى فريق الإسماعيلي عقبة أهلي بنغازي الليبي في إياب دور الـ32 بالبطولة العربية رغم الخسارة بهدف نظيف ليتأهل لدور الستة عشر، وأكد أدهم السلحدار المدرب المساعد للإسماعيلي أن فريقه أغلق صفحة لقاء بطل ليبيا ويستعد لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل بالدوري.

وأعلن الإسماعيلي أن لاعب الوسط محمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي صانع الألعاب يعانيان من التواء في كاحل القدم وأصبح الثنائي مهددًا بالغياب عن لقاء المصري.

ورصد نادي بيراميدز مكافآت خاصة للاعبي فريقه لعبور عقبة شباب بلوزداد الجزائري في مباراة الفريقين يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري قائمة فريقه لخوض لقاء ماليندي بطل زنجبار في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وضمت القائمة أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة لحراسة المرمى كريم العراقي، عمر كمال، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، محمود حمد للدفاع وعمرو موسى، أحمد ياسر، فريد شوقي، عبد الناصر دي ماريا، حسن علي، حسين رجب، إيزي إيميكا، سعيدو سنبوري، إسلام عطية، حجاج عويس للوسط ومحمود وادي، أوستين أموتو للهجوم.

وتأجل لقاء إف سي مصر ضد أسوان بالجولة الثانية للدوري لمدة 24 ساعة ليقام غدًا السبت باستاد الكلية الحربية لدواعٍ أمنية.