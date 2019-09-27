تركي آل الشيخ يدعو منتخب مصر للعب مباراة ودية مع البرازيل أو الأرجنتين بالرياض (شاهد)

وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الدعوة إلى المنتخب المصري لكرة القدم لخوض مباراة ودية عالمية ضد البرازيل أو الأرجنتين في العاصمة الرياض.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“: ”أدعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الأرجنتيني أو البرازيلي بنجومه“.

وأضاف المالك السابق لنادي بيراميدز المصري: ”في حال الموافقة من الجانب المصري ندعو جمهور مصر الشقيق لحضور المباراة والاستمتاع بنجومه“.

ويبدأ موسم الرياض 15 أكتوبر ويستمر حتى 15 ديسمبر المقبلين.