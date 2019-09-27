الترجي التونسي يتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بفوز عسير على إليكت سبور (فيديو)

عانى الترجي حامل اللقب قبل أن يتجاوز ضيفه إليكت سبور من تشاد ويتغلب عليه 2-1 ليصعد إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم الجمعة.

وتعادل الفريقان 1-1 في مباراة الذهاب ليصعد الترجي حامل اللقب في النسختين الماضيتين بفوزه 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور 32.

وفاجأ إليكت مستضيفه بافتتاح التسجيل عكس سير اللعب عندما استلم المهاجم حسن إبراهيم الكرة واندفع نحو منطقة الجزاء ليتفوق على المدافع شمس الدين الذوادي قبل أن يطلق تسديدة قوية في المرمى بالدقيقة 36.

ورغم الاستحواذ أخفق الترجي في الوصول إلى شباك ضيفه بسبب افتقاد مهاجميه للفعالية الهجومية.

وواصل أصحاب الأرض السيطرة في الشوط الثاني قبل أن يدرك التعادل عندما أرسل سامح الدربالي تمريرة عرضية قابلها المهاجم إبراهيم واتارا بضربة رأس في الشباك في الدقيقة 62.

وضاعف الترجي النتيجة عبر الجزائري عبد الرؤوف بن غيث قبل ست دقائق من النهاية.

وتوج الترجي باللقب القاري أربع مرات أعوام 1994 و2011 و2018 و2019.