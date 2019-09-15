الوداد البيضاوي يهزم إف سي نواذيبو ويقترب من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

عاد الوداد البيضاوي المغربي بفوز ثمين خارج ميدانه بنتيجة 2/0 على إف سي نواذيبو الموريتاني، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، الأحد.

وسجل محمد الناهيري الهدف الأول للوداد، وصيف الموسم الماضي في الدقيقة 34، قبل أن يضيف إسماعيل الحداد الهدف الثاني للنادي المغربي في الدقيقة 73.

واقترب الوداد، الذي أحرز اللقب مرتين من قبل، بقوة من الدور المقبل، إذ سيضمن التأهل حال تحقيق الفوز أو التعادل، أو حتى الخسارة بفارق هدف.

وفي وقت سابق قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، قبول طعن نادي الوداد شكلًا ورفضه من حيث المضمون والأصل.

كما أكدت لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط بالكاف، وبالتالي أقرت بانسحاب الوداد من الميدان وفوز الترجي بمباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ثم تتويجه باللقب القاري.