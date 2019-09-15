رسميًا: ”كاف“ يعتمد فوز الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد (شاهد)

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، قبول لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ لقرار لجنة الانضباط، الذي أكد بأحقية تتويج نادي الترجي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا 2019، على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

ونشر الاتحاد التونسي بيانًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ قال فيه: ”قررت لجنة الاستئناف بالكاف قبول طعن نادي الوداد المغربي شكلًا، ورفضه من حيث المضمون، مع تأكيد قرار لجنة الانضباط بالكاف، وبالتالي تؤكد لجنة الاستئناف انسحاب الوداد من الميدان وفوز الترجي بالمباراة وبلقب دوري الأبطال“.

وكانت اللجنة، التي يرأسها النيجيري عبدالحكيم عثمان مصطفى، اجتمعت اليوم الأحد للنظر في تظلم الوداد المغربي ضد قرار اعتباره منسحبًا من مباراة العودة لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

ولم تستكمل المباراة بسبب احتجاج الوداد على عدم الاستعانة بتقنية الفيديو في التحكيم بعد الهدف الذي سجله وليد الكرتي، قبل أن يتضح عطل تقنية الفيديو.

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الترجي والزمالك المصري، خلال الأيام القادمة.