نادي الزمالك يسقط أمام جينيراسيون فوت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا

سقط نادي الزمالك في فخ الهزيمة أمام جينيراسيون فوت السنغالي بهدفين مقابل هدف وحيد، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

النتيجة ليست سيئة للزمالك الذي يكفيه هدف وحيد في الإياب للتأهل، لكنها مفاجئة لجماهيرة المنتشية بالتتويج بكأس مصر قبل أسبوع على حساب بيراميدز، خاصة وأن الخسارة هي الأولى في عهد المدرب الصربي ميتشو.

على عكس سير المباراة نجح الفريق السنغالي في تسجيل هدف التقدم، بعد تمريرة بينية وتمركز خاطئ من قلبي الدفاع، وصلت لليما الذي انفرد بالمرمى وسجل في شباك أبو جبل.

وهذا الهدف هو الأول الذي يهز شباك الأبيض تحت قيادة ميتشو.

في الدقيقة 69 نجح الفريق السنغالي في تسجيل الهدف الثاني، بعدما أخطأ محمد عبدالغني وفقد الكرة لتصل لليما الذي انفرد مرة أخرى بأبو جبل وسدد في الشباك.

بعد الهدف نشط الزمالك، ونجح مصطفي محمد في تقليص الفارق في الدقيقة 74، بعدما تلقى عرضية أوباما من ركلة ركنية وحولها برأسه في الشباك.