أهداف مباراة جينيراسيون فوت والزمالك.. 2-0 للفريق السنغالي (فيديو)

سجل مامي ليمولي الهدف الأول لفريق جينيراسيون فوت في شباك الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 للبطولة الأفريقية.

واستحوذ نادي الزمالك على الكرة في الدقائق الأولى من اللقاء، لكن دون أن ينجح في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى الفريق صاحب الأرض الذي استطاع أن يظهر تماسكًا دفاعيًا.

وفي الدقيقة 68 يسجل ليما مولاي الثاني في الزمالك.

وتقدم جينراسيون فوت بالهدف الأول في الدقيقة 11 من الشوط الأول، بعد اختراق من عمق الدفاع المصري، لينجح مامي ليمولي في وضع الكرة بشباك أبو جبل من أولى هجمات أصحاب الأرض.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب، المقررة إقامتها في القاهرة أحد أيام 27 و28 و29 من شهر سبتمبر الحالي.

وكان الزمالك قد نجح في التأهل إلى دور الـ32 بعد الفوز على فريق ديكاداها الصومالي بنتيجة 13-0 بمجموع المباراتين.