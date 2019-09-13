القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في دوري أبطال أفريقيا

انتهت أزمة بث مباراة الزمالك المصري ضد جينيراسيون فوت السنغالي، بعد أن كانت محل شك كبير بطوال الأيام الماضية.

ويحل الزمالك ضيفًا على جينيراسيون فوت السنغالي، غدًا السبت، في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأعلنت قناة ”أون سبورت“ حصولها بشكل حصري على إذاعة المباراة المرتقبة للفارس الأبيض في دوري الـ32.

وقال مصدر مسؤول داخل قناة أون سبورت المصرية لـ“إرم نيوز“ إن هناك محاولات مكثفة للنقل ولو عن طريق قناة سنغالية تذيع المباراة من خلال اتصالات مكثفة مع السفارة المصرية في السنغال من أجل حضور اللقاء، وبالفعل تم الحصول على الحقوق.

وكان الحساب الرسمي لنادي جينيراسيون فوت السنغالي قد أعلن في وقت سابق أن المباراة مذاعة تلفزيونيًا عبر قناة GF TV السنغالية، بالإضافة إلى قناة النادي الرسمية على ”يوتيوب“.

https://www.youtube.com/channel/UCePxfXFLZF5fsgnIKxpOeqg?itct=CBkQ6p4EIhMIlMn81sHO5AIVDYfVCh3UQAHN&csn=SOt7Xdv5DILGxgKQhqy4AQ&wlfg=true&app=desktop