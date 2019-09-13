مباراة الزمالك وجنيراسيون.. ميتشو يرفع الحظر عن بامبو قبل مواجهة دوري أبطال أفريقيا

قرر ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو) مدرب الزمالك المصري رفع الحظر المفروض على الجناح كريم أحمد (بامبو) والاعتماد عليه لتعويض غياب القائد محمود عبدالرزاق (شيكابالا) في مواجهة جنيراسيون فوت في السنغال، بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، غدًا السبت.

وغاب بامبو، المنضم هذا الموسم من الإسماعيلي، عن المباريات السابقة لأسباب انضباطية بداعي عدم التعاون مع زملائه كما ذكرت تقارير صحفية.

وفي ظل غياب شيكابالا، الذي تعرض لإصابة عضلية خلال الفوز 3/0 على بيراميدز في نهائي كأس مصر، الأسبوع الماضي، والمغربي محمد أوناجم لعدم تقييده بالقائمة الأفريقية، سيضطر ميتشو للاعتماد على بامبو كجناح أيسر.

ومن المتوقع أن يجري ميتشو تغييرات على التشكيلة التي خاضت نهائي الكأس، وقد يعود عبدالله جمعة لمركز الظهير الأيسر بدلًا من محمد عبدالشافي مع إمكانية الدفع بمحمود عبدالعزيز في وسط الملعب ومصطفى محمد كرأس حربة على حساب عمر السعيد.

ونقل موقع الزمالك على الإنترنت عن ميتشو قوله: ”أدرك تمامًا أهمية لقب دوري الأبطال لدى جماهير الزمالك، خاصة أنه غائب عن الفريق منذ سنوات طويلة (منذ 2002)، وسنسعى بكل قوة لاستعادة اللقب“