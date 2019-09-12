موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: نيدفيد يفجر أزمة في القلعة الحمراء.. ومرتضى يرفض رحيل بوطيب

خطف حفل قرعة الدوري المصري لكرة القدم موسم 2019 – 2020 الأضواء بعد أن أعلن حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات الجديد، تفاصيل الجولات الخاصة ببطولة الدوري على أن يتم الإعلان عن مواعيد الدوري في الساعات القادمة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز يوم الخميس:

أزمة السوبر تتصاعد

تصاعدت أزمة مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في ظل عدم إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم التفاصيل الخاصة بالمباراة سواء الملعب أو عدد الحضور الجماهيري.

ويفاضل اتحاد الكرة بين ملعبي برج العرب بالإسكندرية وستاد السلام بالقاهرة، وطلب الاتحاد حضور السعة الكاملة للملعبين بالجماهير في بداية الموسم بين الأهلي والزمالك.

وتصاعدت الأزمة بعد تحذيرات رئيس الزمالك مرتضى منصور من حضور عدد كبير من الجماهير، خاصة أن الأجواء مشحونة بين جماهير الأهلي والزمالك حاليًا.

نيدفيد يراوغ الأهلي

بدأ كريم وليد نيدفيد لاعب وسط فريق الأهلي مراوغة إدارة ناديه بخصوص عدم قيده مع الفريق في القائمة المحلية بداعي إصابته.

وأبدى نيدفيد استياءه من قرار الإدارة بعدم قيده، خاصة أن شفاءه سيكتمل بعد أسابيع قليلة كما لوح بالرحيل لأي فريق مجانًا، خاصة أنه تلقى عروضًا من قبل داخل وخارج مصر.

ويدرس مسؤولو الأهلي قيد نيدفيد والاستغناء عن أحد الثنائي أحمد حمدي أو حسين السيد من أجل إفساح المجال لقيد اللاعب.

وخاض الأهلي تدريباته في غينيا الاستوائية؛ استعدادًا لمواجهة كانو سبورت بعد غدٍ السبت في دوري أبطال أفريقيا بحضور الرباعي الدولي المغربي وليد أزارو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو دا كوستا.

الزمالك يرفض رحيل بوطيب

أغلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رحيل لاعبه المغربي خالد بوطيب وتمسك باستمراره مع الفريق بعد فشل الإدارة في تسويقه قبل غلق باب القيد في أوروبا.

وحاول الصربي ميتشو مدرب الزمالك ترشيح عدة لاعبين للانضمام للفريق الأبيض في الفترة القادمة على رأسهم الزامبي جاستن تشونجا لاعب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

واشتكى عدد من لاعبي الزمالك من ابتعاد فندق الإقامة في السنغال عن ملعب التدريبات استعدادًا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا ولكن إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة أشاد بالفندق وهدوئه.

بيراميدز يجهز السعيد ويرحب ببلوزداد

بدأ بيراميدز تجهيز اللاعب عبدالله السعيد صانع الألعاب بقوة من أجل قيادة الفريق في لقاء شباب بلوزداد الجزائري بعد غدٍ السبت في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واشتكى السعيد من آلام عضلية ولكنه أصبح أفضل بشكل كبير وسيلحق بنسبة كبيرة بالمباراة المرتقبة ضد بلوزداد، كما رحب ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز بالنادي الجزائري ووعد بتسهيل كافة الأمور أمامه.

من جانبه، أكد الصربي ميودراج مدرب الإسماعيلي ثقته بقدرة فريقه على عبور عقبة أهلي بنغازي الليبي في البطولة العربية الجمعة، موضحًا أن فريقه يسعى لنتيجة إيجابية رغم الغيابات.

وجدد الإسماعيلي عقد لاعبه محمد صادق كما وصل العراقي همام طارق إلى مصر للانضمام للفريق.