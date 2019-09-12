جدول الدوري المصري.. الأهلي والزمالك يصطدمان في الجولة الرابعة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو وهبي عن موعد انطلاق بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم، وكذلك قرعة البطولة وموعد لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في البطولة.

حيث أعلن الاتحاد عن انطلاق بطولة الدوري العام المصري موسم 2019/2020، يوم 21 سبتمبر الجاري على أن تنتهي البطولة في مايو من العام المقبل.

وأسفرت قرعة البطولة والتي أجريت ظهر اليوم، عن مواجهة الأهلي لنظيرة سموحة السكندري في الأسبوع الأول، في حين سيواجه نادي الزمالك نظيرة الاتحاد السكندري، فيما يقام لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة، وتقام مواجهة الفريقين في الدور الثاني، في الأسبوع الـ21.

ويلعب الأهلي مع بيراميدز في الجولة الـ16، علمًا أن بيراميدز فاز ذهابًا وإيابًا الموسم الماضي، في حين سيلعب الأهلي مع المصري في الجولة السادسة.

وألغى الاتحاد المصري، القرعة الموجهة التي كانت تقام في المواسم السابقة لأسباب أمنية، حيث كان يتواجه الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة للبطولة.

وهذه هي النسخة الـ61 من مسابقة الدوري الممتاز، حيث النادي الأهلي الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 41 منها، بينما تُوج الزمالك بـ 12 لقبًا.