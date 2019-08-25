تعرف إلى مباريات دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا

تحددت ملامح مواجهات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد نهاية منافسات الدور التمهيدي للبطولة القارية مساء الأحد.

وسيشهد الدور الـ32 مواجهتين عربيتين هما الرجاء البيضاوي المغربي والنصر الليبي، والوداد البيضاوي المغربي مع نوذايبو الموريتاني.

وسيلعب الأهلي المصري مع كانو سبور بطل غينيا الاستوائية، فيما سيلعب مواطنه الزمالك مع جينيراسيون فوت السنغالي، وسيصطدم النجم الساحلي التونسي بأشانتي كوتوكو الغاني.

وسيلعب الترجي الرياضي التونسي (حامل اللقب) مع إليكت سبورت التشادي، وفيتا كلوب الكونغولي مع ايه اس سي كارا التوغولي، كمبالا سيتي الأوغندي مع بترو أتلتيكو الأنغولي، وصنداونز الجنوب إفريقي مع كوت دي أور بطل سيشيل.

وسيخوض شبيبة القبائل الجزائري مواجهة مع حوريا الغيني، والهلال السوداني مع أنيمبا النيجيري، واتحاد العاصمة الجزائري مع غورماهيا الكيني.

وسيواجه زيسكو يونايتد الزامبي نظيره يانغ أفريكانز التنزاني، وأونياو دو سونجو بطل موزمبيق مع بلاتينيوم بطل زيمبابوي، وأول أغسطس الأنغولي مع جرين إيجلز الزامبي، ومازيمبي الكونغولي مع فوسا جونيورز المالغاشي.