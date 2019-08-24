نادي الزمالك المصري يكتسح ديكيداها الصومالي ويتأهل لدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

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وجاء تأهل الزمالك إلى دور الـ32 بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بسبعة أهداف نظيفة.