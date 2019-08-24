موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد جينيراسيون فوت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

تأهل الزمالك المصري والنجم الساحلي التونسي إلى دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد‭ ‬انتصارين ساحقين على منافسيهما في إياب الدور التمهيدي للبطولة، اليوم السبت.

وفاز الزمالك 6-صفر على ديكيداها الصومالي في مباراة الإياب ليتأهل إلى دور الـ32 بعد فوزه 13-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في استاد برج العرب في الإسكندرية.

وسيلتقي الزمالك في الدور المقبل مع جنيراسيون فوت السنغالي الذي تأهل على حساب بطل ليبيريا.

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون

وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون أحد أيام 13 و14 و15 سبتمبر المقبل على أن يلعب لقاء الإياب أحد أيام 27 و28 و29 من الشهر ذاته.

وافتتح مصطفى محمد أهداف الزمالك في الدقيقة 25 بعد أن تلقى تمريرة من المغربي أشرف بنشرقي ليضع الكرة على يمين حسن إبراهيم حارس الفريق الصومالي.

وضاعف اللاعب ذاته النتيجة في الدقيقة 52 بضربة رأس من تمريرة عرضية للظهير الأيمن عبد الله جمعة.

وأضاف القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا) الهدف الثالث منتصف الشوط الثاني بتسديدة قوية قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني والرابع للزمالك في الدقيقة 73.

وأهدر المدافع الدولي محمود علاء ركلة جزاء للزمالك بعدها بثلاث دقائق لكنه عوضها عندما سجل الهدف الخامس من ركلة جزاء اخرى في الدقيقة 78.

واختتم محمود عبد العزيز الأهداف قبل النهاية بخمس دقائق ليقود الزمالك لانتصار كبير.

* رباعية العريبي

وفي تونس أحرز المهاجم الجزائري كريم العريبي أربعة أهداف ليكتسح النجم الساحلي ضيفه هافيا كوناكري الغيني 7-1 ويتأهل بسهولة إلى دور 32.

وانتفض النجم الساحلي ليرد على خسارته 2-1 خارج أرضه في مباراة الذهاب ويتأهل بنتيجة 8-3 في مباراتي الذهاب والعودة.

واكتفى النجم بهدف واحد في الشوط الأول سجله مرتضى بن وناس من ركلة جزاء في الدقيقة 38 قبل أن يمطر شباك ضيفه بستة أهداف أخرى في الشوط الثاني.

وضاعف الجزائري العريبي النتيجة بعد دقيقتين من استئناف اللعب وسجل فراس بالعربي الهدف الثالث في الدقيقة 51.

وبعد دقيقة واحدة عزز العريبي هيمنة أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الرابع ثم عاد ليسجل الهدف الخامس في غضون ثلاثة دقائق.

وسجل صانع اللعب بالعربي هدفه الشخص الثاني والسادس لفريقه في الدقيقة 62 قبل أن يختتم المهاجم الجزائري المتألق الأهداف قبل خمس دقائق من النهاية.

وقال العريبي عقب المباراة ”لم يكن أمامنا سوى الانتصار لتعويض خسارة نهائي الكأس المحلية أمام الصفاقسي. نأمل أن يكون هذا الفوز الانطلاقة الحقيقية للفريق في الموسم الجديد“.