الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد ديكيداها بدوري أبطال أفريقيا

يتجدد اللقاء بين نادي الزمالك المصري ومنافسه ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ64 بدوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت.

وتنطلق المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الزمالك مع ديكيداها على قناة On Sport HD.

وفاز الزمالك 7/0 في مباراة الذهاب علمًا أن المباراتين ستلعبان في مصر بناء على اتفاق بين الناديين.

وأعلن المدرب الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش ”ميتشو“ المدير الفني للزمالك، قائمة المارد الأبيض لمواجهة ديكاداها بطل الصومال

وضمت القائمة 20 لاعبًا، أبرزهم التونسي فرجاني ساسي، الذي عاد بعد غيابه عن مباراة الذهاب، في حين استمر غياب طارق حامد وأيمن حفني لعدم جاهزيتهما، وخالد بوطيب للإصابة، ومحمد عبدالسلام ومحمد صبحي حارس المرمى لأسباب فنية، بجانب محمد أوناجم لعدم القيد الأفريقي.

وجاءت قائمة الزمالك للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد، ومحمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمود علاء، ومحمد عبدالغني، وحازم إمام، وحمدي النقاز، ومحمد عبدالشافي، وعبدالله جمعة، ومحمود حمدي ”الونش“.

خط الوسط: محمود عبدالعزيز، ومحمد حسن، وفرجاني ساسي، ومحمد عنتر، وإسلام جابر ، ويوسف إبراهيم ”أوباما“، ومحمود عبدالرازق ”شيكابالا“، وكريم بامبو، وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفي محمد، وعمر السعيد.