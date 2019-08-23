موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. هتافات الرحيل تهدد مستقبل أزارو.. وسياسة الدور تؤجل أزمة حراسة مرمى الأبيض

حجز النادي الأهلي بطاقة التأهل لدور الــ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه الساحق على حساب ”اطلع بره“ بطل جنوب السودان 9/0 في إياب الدور التمهيدي.

واختتم الزمالك استعداداته لمواجهة ديكيداها الصومالي في نفس البطولة كما يستعد بيراميدز لخوض لقاء إيتوال دي كونغو في الكونفيدرالية الأفريقية.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار، اليوم الجمعة، 23 أغسطس 2019:

فوز ساحق للأهلي.. وهتافات الرحيل تهدد أزارو

حقق فريق الأهلي فوزًا ساحقًا على حساب ”اطلع بره“ بنتيجة 9/0 ليصعد لدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا في مباراة شهدت تألق حسين الشحات الذي سجل هاتريك للأهلي.

وشهدت المباراة هتافات غاضبة من جماهير النادي الأهلي ضد اللاعبين بعد الخروج من كأس مصر بعد أن تجاهلوا الهتاف للاعبين عدا القائد حسام عاشور، كما صبت الجماهير جام غضبها ضد وليد أزارو وطالبته بالرحيل.

وأكد محمد يوسف المدير الفني المؤقت عقب اللقاء أن فريقه لعب لتحقيق فوز كبير والخروج من الحالة النفسية السيئة التي حاصرته بعد مباراة بيراميدز وكأس مصر.

ومازال ملف المدرب الجديد محل مناقشات بين أعضاء لجنة التخطيط ورئيس النادي محمود الخطيب بعد مفاوضات مكثفة مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني السابق للهلال السعودي ودخل في الصورة المدرب البرتغالي باولو دوارتي المدير الفني السابق لمنتخب بوركينا فاسو.

ميتشو يعلن قائمة الزمالك.. ويحتوي أزمة حراسة المرمى

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك قائمة فريقه لخوض لقاء ديكيداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك: محمد عواد، محمد أبو جبل لحراسة المرمى، محمود علاء – محمد عبدالغني – حازم إمام – حمدي النقاز – محمد عبدالشافي – عبدالله جمعة – محمود حمدي ”الونش“ للدفاع ، محمود عبدالعزيز – محمد حسن – فرجاني ساسي – محمد عنتر – إسلام جابر – يوسف إبراهيم ”أوباما“ – محمود عبدالرازق ”شيكابالا“ – كريم بامبو – أشرف بن شرقي للوسط ومصطفي محمد – عمر السعيد للهجوم.

واحتوى ميتشو أزمة حراسة المرمى في نادي الزمالك بعدما وعد محمد أبوجبل حارس المرمى بالمشاركة في لقاء بطل الصومال.

محاولات لحل أزمة بث مباراة بيراميدز وبطل الكونغو

يجري مسؤولو التلفزيون المصري اتصالات مكثفة بالسفارة المصرية في الكونغو برازفيل للتوسط لمحاولة بث مباراة بيراميدز ضد إيتوال الكونغولي، بعد غدٍ الأحد، في إياب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان بيراميدز قد فاز برباعية مقابل هدف واحد على حساب النجمة الكونغولي في جولة الذهاب باستاد الدفاع الجوي.

وخاض الفريق مرانه الأول، صباح اليوم الجمعة، على أحد ملاعب النجيل الصناعي في الكونغو ثم أدت بعثة الفريق صلاة الجمعة في فندق الإقامة.

المصري يحاول حسم صفقتين.. واتحاد الكرة يعقد اجتماعه الأول السبت

يحاول فريق المصري حسم صفقتين بعدما قطع شوطًا في المفاوضات مع محمد جمعة شيكا مدافع المريخ وبهاء مجدي ظهير أيسر الزمالك.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت برئاسة عمرو الجنايني اجتماعه الأول، غدًا السبت.