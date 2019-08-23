9/0.. النادي الأهلي المصري يكتسح اطلع بره ويتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

اكتسح النادي الأهلي المصري منافسه نادي اطلع بره من جنوب السودان، بالفوز عليه 9/0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد برج العرب، بدوري أبطال أفريقيا.

وسجل حسين الشحات 3 أهداف (هاتريك)، في الدقائق 19، و46، و62، في حين سجل صلاح محسن هدفين في الدقيقتين السادسة و40، كما وقع حمدي فتحي هدفين في الدقيقتين 55، و67، ووقع أحمد فتحي هدفًا في الدقيقة 45.

وكان آخر هدف قد سجله صلاح محسن مع الأهلي أمام حوريا الغيني يوم 22 سبتمبر من العام الماضي، في إياب دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا 2017/2018.

كما أحرز حسين الشحات أول هاتريك للأهلي في البطولات الأفريقية بعد غياب 22 شهرًا.

وجاء الهدف التاسع للأهلي بالنيران العكسية بتوقيع مصطفى سالم.

وتأهل النادي الأهلي المصري إلى الدور الثاني بدوري أبطال أفريقيا ، بنتيجة إجمالية 13/0، بعد أن فاز في مباراة الذهاب 4/0.

يشار إلى أن النادي الأهلي هو الأكثر تحقيقًا للقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 ألقاب، لكن آخرها كان العام 2013

وتأهل ناديا كمبالا سيتي من أوغندا، وكوتي دي أور من السيشيل إلى الدور الثاني.

ويلعب الزمالك مع ديكيداها أف سي الصومالي غدًا السبت في الدور ذاته.

هدف رائع..

الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك اطلع بره عن طريق صلاح محسن في الدقيقة 6 #أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/CYtzGoj8ps — ON Sport (@ONsportEg) August 23, 2019

حسين الشحات يضيف الهدف الثاني للنادي الأهلي داخل شباك اطلع برة في الدقيقة 19#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/XXOOqWp9fy — ON Sport (@ONsportEg) August 23, 2019

الهدف الثالث للنادي #الأهلي في شباك اطلع برة في الدقيقة 40 عن طريق صلاح محسن#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/20SJNIg28t — ON Sport (@ONsportEg) August 23, 2019

الهدف الخامس للنادي #الأهلي في شباك اطلع برة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني عن طريق حسين الشحات#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/PAM9Ne6P3m — ON Sport (@ONsportEg) August 23, 2019

الهدف السادس للنادي #الأهلي في شباك اطلع برة في الدقيقة 54 عن طريق حمدي فتحي #أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/dBZHQFshvn — ON Sport (@ONsportEg) August 23, 2019

الهدف السابع للنادي #الأهلي في شباك اطلع برة في الدقيقة 61 عن طريق حسين الشحات والهدف الثالث له#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/2xx8aEYIvw — ON Sport (@ONsportEg) August 23, 2019

الهدف الثامن للنادي #الأهلي في شباك اطلع برة في الدقيقة 67 عن طريق حمدي فتحي#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/SxGZIJgISr — ON Sport (@ONsportEg) August 23, 2019