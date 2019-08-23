أهداف مباراة الأهلي واطلع بره.. 2/0 للمارد الأحمر (فيديو)

أهداف مباراة الأهلي واطلع بره.. 2/0 للمارد الأحمر (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

افتتح صلاح محسن التسجيل في المباراة التي جمعت ناديه الأهلي المصري مع فريق ”اطلع بره“ من جنوب السودان في دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف صلاح محسن في الدقيقة السادسة بعد هجمة منظمة ورائعة.

وضاعف حسين الشحات النتيجة للأهلي في الدقيقة 19.

وتغلب الأهلي 4/0 على منافسه ”اطلع بره“ في مباراة الذهاب.