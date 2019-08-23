أهداف مباراة الأهلي واطلع بره.. 2/0 للمارد الأحمر (فيديو)

افتتح صلاح محسن التسجيل في المباراة التي جمعت ناديه الأهلي المصري مع فريق ”اطلع بره“ من جنوب السودان في دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف صلاح محسن في الدقيقة السادسة بعد هجمة منظمة ورائعة.

وضاعف حسين الشحات النتيجة للأهلي في الدقيقة 19.

وتغلب الأهلي 4/0 على منافسه ”اطلع بره“ في مباراة الذهاب.

هدف رائع..

الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك اطلع بره عن طريق صلاح محسن في الدقيقة 6 #أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/CYtzGoj8ps — ON Sport (@ONsportEg) August 23, 2019