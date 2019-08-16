تشكيل الزمالك المتوقع ضد ديكاداها في دوري أبطال أفريقيا

يلاقي نادي الزمالك المصري منافسه ديكاداها من الصومال، في ذهاب الدور الأول بدوري أبطال أفريقيا، اليوم الجمعة.

وتقام مباراة الزمالك وديكاداها، اليوم الجمعة، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة على قناة ”أون سبورت“ على النايل سات

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حمدي النقاز، محمود الونش، محمد عبدالغني، محمد عبدالشافي.

الوسط: محمد حسن، محمود عبدالعزيز، كريم بامبو، أوباما، أشرف بن شرقي.

الهجوم: عمر السعيد‎.

وتقام مباراة الإياب في مصر أيضًا، مطلع الأسبوع المقبل، بعد اتفاق الناديين على ذلك.

يشار إلى أن نادي الزمالك يملك 5 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا، لكن آخرها كان العام 2002.