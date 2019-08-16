الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد ديكيداها في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف نادي الزمالك المصري منافسه ديكيداها الصومالي في افتتاح مشواره في ذهاب الدور الأول بدوري أبطال أفريقيا، اليوم الجمعة.

وتقام مباراة الزمالك وديكيداها، اليوم الجمعة، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة على قناة ”أون سبورت“ على النايل سات.

ومن المنتظر أن يعتمد طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للزمالك على المنضمين حديثًا للفريق، مثل: حارس المرمى محمد عواد، والمهاجم المغربي أشرف بن شرقي، في حين يفتقد الزمالك عددًا من عناصره الأساسية الذين أسهموا في فوزه بلقب كأس الاتحاد الأفريقي الموسم الماضي، خاصة حارسه الأساسي محمود عبدالرحيم (جنش) للإصابة، وصانع اللعب التونسي فرجاني ساسي لمعاناته من الاجهاد، وكذلك طارق حامد والظهير الأيسر عبدالله جمعة والمهاجم المغربي خالد بوطيب؛ لعدم استكمال اللياقة البدنية والفنية بعد العودة من الإصابة.

كما لن يستعين الزمالك بالمغربي محمد أوناجم؛ لتأخر قيده في القائمة الأفريقية، لكنه سيشارك من بداية دور المجموعات.

وتقام مباراة الإياب في مصر أيضًا، مطلع الأسبوع المقبل، بعد اتفاق الناديين على ذلك.