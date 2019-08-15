موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. تريزيغيه ينعش خزائن الأحمر.. ومرتضى يثير الجدل حول مدرب الأبيض

مازال الجدل سيد الموقف بخصوص ملف المدير الفني الجديد لفريق الزمالك المصري، رغم إعلان مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء الاتفاق مع المدرب الصربي ألكسندر ستاينوفيتش لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وكثف الأهلي وبيراميدز الاستعدادات لمواجهة الفريقين المقررة مساء السبت المقبل، في ملعب برج العرب بالإسكندرية في دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز يوم الخميس:

مرتضى يثير الجدل حول مدرب الأبيض

أثار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الجدل حول مدرب الأبيض، رغم إعلانه التعاقد مع المدرب الصربي ألكسندر ستاينوفيتش المدير الفني الأسبق لفريق القادسية السعودي.

وأكد مرتضى للمقربين إليه أنه لم يتمم التعاقد بعد، كما أشارت مصادر مقربة من رئيس النادي إلى أنه ربما يتم التعاقد مع مدرب آخر وهذا السيناريو يكون متعمدًا للتمويه حول ملف المدرب الجديد.

وفي المقابل، تقدم أشرف زكي نقيب الممثلين لمنصب أمين صندوق الزمالك وأحمد مرتضى منصور وأحمد عادل عبدالفتاح وحماده أنور لشغل مناصب عضوية مجلس الإدارة بعد فتح الباب أمام الترشح للانتخابات التكميلية التي تجرى أيام 5 و6 و7 سبتمبر المقبل.

تريزيغيه ينعش خزائن الأحمر

قرر مسؤولو النادي الأهلي التقدم بطلب رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ للمطالبة بالحصول على نسبة 5% من قيمة صفقة انتقال محمود حسن تريزيغيه جناح أيسر منتخب مصر لنادي أستون فيلا الإنجليزي.

وحصل الأهلي على تأكيدات قانونية من الاتحاد الدولي ”فيفا“ بالحصول على هذه النسبة نظرًا لحقوق الرعاية في اللاعب لتدرجه بقطاع الناشئين حتى تصعيده للفريق الأول.

الأهلي كامل العدد.. وبيراميدز يفقد فاروق

أعلن النادي الأهلي جاهزية اللاعبين رامي ربيعة والتونسي علي معلول لخوض لقاء بيراميدز في كأس مصر بعد أن غاب الثنائي عن التدريبات للإجهاد.

واستقر الأهلي على سفر كريم نيدفيد لألمانيا للخضوع لفحوصات طبية جديدة بعد الشكوى من بطء علاجه في الفترة الأخيرة.

وتأكد غياب محمد فاروق جناح أيمن بيراميدز عن لقاء الأهلي للإصابة أيضًا، بينما عقد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز جلسات مع لاعبيه لتحفيزهم لتحقيق الفوز على حساب الأهلي والتأهل لربع نهائي كأس مصر.

الإسماعيلي يهاجم عواد.. والاتحاد يقترب من صفقة ليبية

شن الإسماعيلي هجومًا حادًا على الحارس محمد عواد المنضم للزمالك، حيث أكد صبري المنياوي مدير الكرة أن عواد أساء للإسماعيلي وإدارته وجماهيره وهو الأمر الذي لن ينساه له مشجعو الدراويش بعكس ما فعل محمود متولي مدافع الفريق الذي انضم للأهلي.

واقترب الاتحاد السكندري من ضم الليبي أحمد الشبلي مهاجم أهلي بنغازي، كما تعاقد سموحة بشكل رسمي مع اللاعب الليبي محمد الترهوني.