موعد مباراة الزمالك ضد ديكيداها الصومالي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يعول طارق يحيى، المدرب المؤقت للزمالك المصري، على الصفقات الجديدة أمام ديكيداها الصومالي في افتتاح مشواره في دوري أبطال أفريقيا، غدا الجمعة.

ويستضيف الزمالك الفريق الصومالي غدًا في ذهاب الدور الأول لدوري أبطال أفريقيا على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وسيعتمد الزمالك على المنضمين حديثًا للفريق مثل: حارس المرمى محمد عواد، والمهاجم المغربي أشرف بن شرقي.

وسيفتقد الزمالك في مباراة الغد عددًا من عناصره الأساسية الذين ساهموا في فوزه بلقب كأس الاتحاد الأفريقي الموسم الماضي خاصة حارسه الأساسي محمود عبد الرحيم (جنش) للإصابة وصانع اللعب التونسي فرجاني ساسي لمعاناته من الاجهاد وكذلك طارق حامد والظهير الأيسر عبد الله جمعة والمهاجم المغربي خالد بوطيب لعدم استكمال اللياقة البدنية والفنية بعد العودة من الإصابة.

وسيدفع يحيى بالظهير الأيسر المخضرم محمد عبد الشافي القادم من الأهلي السعودي ومحمود عبد الرازق (شيكابالا) العائد من فترة إعارة في اليونان وإسلام جابر المنضم من مصر للمقاصة وكريم أحمد (بامبو) القادم من الإسماعيلي ومصطفى محمد المهاجم العائد من الإعارة لطلائع الجيش.

ولن يستعين الزمالك وصيف بطل الدوري المحلي الموسم الماضي بالمغربي محمد أوناجم لتأخر قيده في القائمة الأفريقية، لكنه سيشارك من بداية دور المجموعات.

وحذر يحيى لاعبيه من أي استهانة بالمنافس وطالبهم بالسعي لتحقيق فوز ”عريض“ يضمن التأهل إلى الدور الـ 32 دون انتظار نتيجة مباراة الإياب التي ستقام في مصر أيضًا مطلع الأسبوع المقبل بعد اتفاق الناديين على ذلك.

ونقل موقع الزمالك على الإنترنت عن يحيى قوله: ”الروح المعنوية لدى اللاعبين عالية جدًّا وهو ما زاد حماستهم في التدريبات. أثق في تحقيق فوز كبير يكون افتتاحًا مثيرًا للمشوار الأفريقي.

”التدريب الأخير على ملعب المباراة سيشهد اللمسات النهائية على التشكيلة المنتظرة وطريقة اللعب“.

نادي الزمالك "بطل كأس الكونفدرالية 2019" يبحث عن العودة للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

انتظروا مباراة نادي ديكاداها ونادي الزمالك الجمعة 16 أغسطس في تمام الساعة 9.00 مساءً "فقط وحصريا" على #أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/XGhF9HPhV4 — ON Sport (@ONsportEg) August 8, 2019

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وديكيداها، غدًا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة ”أون سبورت“ على النايل سات.