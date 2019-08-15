من هو الصربي ألكسندر ستانوفيتش المدير الفني الجديد لنادي الزمالك؟

استقر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على تعيين المدرب الصربي ألكسندر ستانوفيتش مديرًا فنيًّا لفريق كرة القدم بالنادي الأبيض لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعبر البرنامج الرسمي لنادي الزمالك، أعلن منصور في الثانية من صباح الخميس عن إتمام الاتفاق مع المدرب الصربي.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن ستانوفيتش سيصل القاهرة، غدًا الجمعة، من أجل تسلم مهمته بشكل رسمي وتوقيع العقود.

وقال: ”من لا يعجبه المدرب الجديد يدفع 100 مليون جنيه، ونتعاقد مع أعظم مدرب في العالم“.

وأضاف: ”وأطمئِن جماهير نادي الزمالك بأن المدير الفني الجديد حقق العديد من النجاحات ويمتلك سيرة ذاتية قوية“.

واختتم موضحًا: ”المدير الفني سيأتي بجهازه المعاون، ولكن سيكون هناك مدرب مصري معه“.

ويقود الزمالك في الوقت الحالي المدير الفني المؤقت طارق يحيى لحين نهاية مباراة ديكاداها.

المدرب الصربي سبق له العمل بالمنطقة العربية في قيادة نادي القادسية السعودي، كما عمل في الدوري الصيني، وقاد باوك اليوناني، مع تجربة قصيرة مع ماكابي حيفا الإسرائيلي.

يبلغ المدرب الصربي من العمر 45 عامًا، وهو بطل سابق للدوري الصربي مع بارتيزان مرتين، في 2010 و2011.. كما فاز بالكأس في صربيا في 2011.

بارتيزان كان محطة ستانويفيتش الأولى كرجل أول بعد أن اعتزل وتولى منصب مساعد ميروسلاف دجوكيتش في فريقي سريم وبارتيزان، ومنتخب صربيا.

وبعدها، رحل لاعب بارتيزان ومايوركا الإسباني السابق إلى الصين وتولى تدريب أيربين وبكين جوان، وكذلك تولى تدريب مكابي حيفا الإسرائيلي وباوك سالونيكا في اليونان والقادسية في السعودية.

ورحل ستانويفيتش عن فريق بكين رينهي، آخر مهمة تدريبية له، في الصيف الحالي.