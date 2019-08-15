مرتضى منصور يعلن تعيين الصربي ألكسندر ستانوفيتش مديرًا فنيًا لنادي الزمالك (فيديو)

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، تعيين الصربي ألكسندر ستانوفيتش مديرًا فنيًا للفريق الأبيض.

وقال منصور، عبر تصريحات تلفزيونية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: ”ستانوفيتش سيكون مدربًا للفريق، وسيصل مصر غدًا الجمعة، من أجل التعرف على الفريق، وقيادة التدريبات بعد إتمام المفاوضات معه“.

وأضاف: ”ستانوفيتش سيعمل معه جهاز معاون أجنبي بالكامل عدا مدرب مصري سيتم إعلانه في وقت لاحق“.

وتابع: ”من لا يعجبه المدرب الجديد يدفع 100 مليون جنيه، ونتعاقد مع أعظم مدرب في العالم“.

وأردف: ”وأطمئن جماهير نادي الزمالك بأن المدير الفني الجديد حقق العديد من النجاحات ويمتلك سيرة ذاتية قوية“.

واختتم موضحًا: ”المدير الفني سيأتي بجهازه المعاون، ولكن سيكون هناك مدرب مصري معه“.

ويستعد الزمالك لخوض لقاء ديكاداها الصومالي، مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

ويملك ستانوفيتش مسيرة طويلة في مجال التدريب مع فريق بارتيزان الصربي ومنتخب صربيا للشباب، بجانب قيادة عدة أندية في الصين على رأسها بكين جوان والقادسية السعودي.

ويقود الزمالك في الوقت الحالي المدير الفني المؤقت طارق يحيى لحين نهاية مباراة ديكاداها.

وأكد رئيس الزمالك أن اللاعب المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق، مستمر ولن يرحل.

وقام الزمالك خلال الأيام الماضية باختيار عدد من المدربين من أجل المفاضلة فيما بينهم، هم كل من الصربي ميلوتين سريدوفيتش المدير الفني لأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ومواطنه أليكساندر ستانويفيتش والسويسري رينيه فايلر والإيطالي جيوفاني دي بياسي واليوناني مارينوس أوزونيديس والأرجنتيني رامون دياز.

وكان الصربي ميلوتين سريدوفيتش أبرز المرشحين لتدريب الفريق، إلا أن ارتباطه بعقد مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي حال دون ذلك، فضلًا عن تراجع مرتضى منصورعن التعاقد معه في اللحظات الأخيرة.