أهداف مباراة اطلع بره ضد الأهلي.. 3/0 للمارد الأحمر (فيديو)

تقدم التونسي علي معلول بالهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه الأهلي المصري مع نادي اطلع بره من جنوب السودان، في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.
وجاء هدف علي معلول في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.
وأضاف المهاجم المغربي وليد أزارو الهدفين الثاني والثالث للأهلي في الدقيقتين 32، و48.
وتقام مباراة الإياب يوم 23 أغسطس الحالي في مصر.
هدف الأهلي الاول في اطلع بره ???? علي معلول ????#الاهلي_اطلع_برة pic.twitter.com/lSW0BK197J
— الكرة الاهلاوية (جووول) (@AlAhlyGoals) August 11, 2019
الهدف التاني للاهلي ???? وليد ازارو ????
#الاهلي_اطلع_برة pic.twitter.com/anZdCjJYZx
— الكرة الاهلاوية (جووول) (@AlAhlyGoals) August 11, 2019
هدف الأهلي التالت وليد رونالدو أزارو????????????#الاهلي #اطلع_برة #افريقيا_يا_اهلى pic.twitter.com/gKszUsM0hN
— الكرة الاهلاوية (جووول) (@AlAhlyGoals) August 11, 2019