أهداف مباراة اطلع بره ضد الأهلي.. 3/0 للمارد الأحمر (فيديو)

تقدم التونسي علي معلول بالهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه الأهلي المصري مع نادي اطلع بره من جنوب السودان، في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف علي معلول في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.

وأضاف المهاجم المغربي وليد أزارو الهدفين الثاني والثالث للأهلي في الدقيقتين 32، و48.

وتقام مباراة الإياب يوم 23 أغسطس الحالي في مصر.