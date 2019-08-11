التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي واطلع بره اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يواجه النادي الأهلي المصري نظيره اطلع بره الجنوب سوادني، مساء اليوم الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا 8 مرات في تاريخه كان آخرها عام 2013، وخرج من دور ربع النهائي في النسخة الماضية بهزيمة كارثية أمام صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 5/1 في مجموع لقاءي الذهاب والعودة، كأكبر خسارة في تاريخ القلعة الحمراء أفريقيًا.

وأوضحت التدريبات الختامية للنادي الأهلي ملامح التشكيل المتوقع الذي قد يبدأ به لاسارتي مباراته اليوم أمام الفريق الجنوب سوداني.

ويقود هجوم الأهلي أمام اطلع بره المغربي وليد أزارو نظرًا لغياب الثنائي مروان محسن وصلاح محسن، فيما سيتواجد صالح جمعة في مركز صانع الألعاب بعد غياب وليد سيلمان للإصابة.

من المتوقع أن يبدأ الأوروغوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد فتحي (محمد هاني) – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول.

في خط الوسط: صالح جمعة – عماد فتحي – عمرو السولية – رمضان صبحي – حسين الشحات.

في خط الهجوم: وليد أزارو.