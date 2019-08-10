النادي الأهلي المصري يكشف موقفه من عرض الأهلي السعودي لضم علي معلول

كشف النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، موقفه من رغبة النادي الأهلي السعودي، في التعاقد مع علي معلول ظهير أيسر الأحمر ومنتخب تونس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت أنباء صحفية سعودية قد أكدت أن إدارة الأهلي السعودي جددت عرضها من أجل التعاقد مع علي معلول من أجل إنقاذ الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”رحيل علي معلول في فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا غير مقبول من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي، الذي أعلن تمسكه باستمرار اللاعب ورفض جميع العروض التي تصله“.

وأضاف المصدر: ”لاسارتي أكد لإدارة النادي أن معلول أهم لاعب في الفريق حاليًا، ورحيله يضعف فرص الفريق في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي لن تقبل جماهير الأهلي سوي بالفوز بها لتعويض ما حدث في المواسم السابقة، بخسارة نهائيين والخروج المذل أمام صن داونز الموسم الماضي بخماسية“.

وأردف: ”إدارة الأهلي أيضًا تتحفظ على رحيل اللاعب، خوفًا من رد فعل الجماهير الحمراء، التي ترتبط عاطفيًا باللاعب وترغب في استمراره حتى الفوز ببطولة أفريقيا على الأقل، خاصة أن اللاعب جدد عقده مع النادي وأعلن رغبته في الاستمرار مع الفريق لعدة مواسم قادمة بعد أن بات معشوق الجماهير“.

وتابع المصدر: ”إدارة الأهلي لن توافق على العرض السعودي لمعلول، وسيستمر اللاعب مع الفريق الموسم المقبل على الأقل، وفي حالة الفوز ببطولة أفريقيا سيسمح للاعب بخوض تجربة جديدة“.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرًا، صباح السبت، كشفت فيه عن وجود اتصالات بين إدارتي أهلي جدة والأهلي المصري بشأن الحصول على خدمات معلول.

وأشارت ”الرياضية“ إلى أن الصربي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لأهلي جدة طالب إدارة ناديه تدعيم الجبهة اليسرى في ظل المستوى الذي ظهر عليه حسين عبدالغني قائد الفريق.

ومنحت إدارة أهلي جدة، لنظيرتها في الأهلي المصري 72 ساعة للرد على عرض شراء علي معلول.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يطلب فيها أهلي جدة التعاقد مع معلول، بل طلب ذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن تم تجاهل الطلب، ولكن وفقًا للصحيفة فإن إدارة أهلي جدة سترفع عرضها المادي المقدم للأهلي مقارنة بالعرض السابق الذي قدمته في مطلع الصيف الجاري للحصول على اللاعب إلا أن العرض لم يلق استحسان إدارة القلعة الحمراء.

وانتقل معلول إلى الأهلي في صيف 2016 قادمًا من فريق الصفاقسي التونسي لينجح بتقديم مستويات مميزة برفقة الفريق الأحمر، حيث شارك صاحب الـ29 عامًا في 34 مباراة بجميع المسابقات سجل من خلالها 10 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة.