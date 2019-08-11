موعد مباراة الزمالك ضد ديكيداها الصومالي في دوري أبطال أفريقيا

يعول طارق يحيى، مدرب نادي الزمالك المؤقت، على محمود عبد الرازق ”شيكابالا“، العائد للفريق بعد فترة إعارة غير ناجحة بالدوري اليوناني كإحدى الأوراق المهمة في مباراة الفريق الافتتاحية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أمام ديكيداها الصومالي.

وسيعتمد كذلك على المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الفريق الوافد الجديد في الانتقالات الحالية.

وسيلتقي الزمالك مع ممثل الصومال، يوم الجمعة المقبل، في مباراة ذهاب دور الـ64، والتي كانت مقررة اليوم الأحد لكنها تأجلت بالاتفاق مع ديكيداها.

وستقام مباراتا الذهاب والإياب في مصر بسبب الوضع الحالي في الصومال، وسيعتبر ديكيداها هو الفريق المضيف لمباراة الذهاب.

وعبر يحيى عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي ظهر عليه شيكابالا في التدريبات.

وأضاف لموقع الزمالك على الإنترنت: ”شيكابالا اقترب كثيرًا من استكمال جاهزيته البدنية والفنية، وربما يكون إحدى الأوراق المهمة في مواجهة ممثل الصومال“.

وتابع: ”شخصية شيكابالا القوية وإمكانياته المهارية ترشحه لقيادة زملائه بشكل رائع هذا الموسم“.

ويسعى شيكابالا (33 عامًا) لتعويض ما فاته مع الزمالك فيما قد يصبح موسمه الأخير قبل الاعتزال.

ويعول مدرب الزمالك المؤقت على المغربي بن شرقي في قيادة هجوم الفريق بعد ظهوره بشكل جيد في مباراة ودية أمام منافس محلي، يوم السبت.

وسجل بن شرقي أول أهدافه مع الزمالك مع بداية المباراة التي انتهت لصالح فريقه 2-1.

واستقر مدرب الزمالك بشكل كبير على التشكيلة التي سيخوض بها مباراة الذهاب بعد أن اقترب محمد عواد، الوافد الجديد من الإسماعيلي، من حجز مكانه كحارس أساسي للمرمى.

كما أبدى المدرب ارتياحه لجاهزية يوسف إبراهيم (أوباما) وعمر السعيد ورباعي الدفاع حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي (الونش) وعبد الله جمعة بالإضافة إلى طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي في خط الوسط.

وستقام مباراة الإياب في القاهرة في 24 أغسطس آب بعد أن اتفق الفريقان على إقامة المباراتين في مصر بموافقة الاتحاد الأفريقي ”الكاف“.

وتوج الزمالك بلقب كأس الاتحاد الأفريقي الموسم الماضي بعد غياب طويل عن الألقاب القارية.

نادي الزمالك "بطل كأس الكونفدرالية 2019" يبحث عن العودة للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

انتظروا مباراة نادي ديكاداها ونادي الزمالك الجمعة 16 أغسطس في تمام الساعة 9.00 مساءً "فقط وحصريا" على #أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/XGhF9HPhV4 — ON Sport (@ONsportEg) August 8, 2019

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، مساء الجمعة، على استاد بتروسبورت، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة ”أون سبورت“ على النايل سات.