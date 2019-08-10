فيريرا أم رامون دياز؟.. مرتضى منصور يكشف آخر تطورات مفاوضات مدرب الزمالك الجديد (فيديو)

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، آخر تفاصيل مفاوضاته مع عدد من المدربين الأجانب لقيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، مؤكدت أن نجليه أمير وأحمد توصلا لاتفاق مع 6 مدربين، وسيتم المفاضلة بينهم لاختيار المدير الفني القادم للفريق بمعاونة خبراء النادي، الثلاثاء المقبل.

وقال منصور، في فيديو مسجل نشره عبر ”يوتيوب“، يوم السبت: ”تم اختيار 6 مدربين وجميعهم على أعلى مستوى، وآخر مدرب تم الحديث معه هو جيسوالدو فيريرا، وقال إنه مستعد لتولى تدريب الفريق بداية من أكتوبر المقبل بسبب ظروف خاصة“.

وأضاف: ”المدربون الستة (أفضل من بعض)، والساعة 11 صباح يوم الثلاثاء سأعقد اجتماعًا بين مجلس إدارة النادي، وأبناء الزمالك من خبراء الكرة، والباب سيكون مفتوحً أمام الجميع ما عدا فاروق جعفر“.

وتابع: ”سنعرض السيرة الذاتية للمدربين الستة والتسجيل المسجل مع كل مدرب والراتب المتفق عليه مع الخبراء من أبناء النادي، وسيتم الإعلان عن اسم المدير الفني الخاص بالفريق ظهر الثلاثاء، والمدير الفني الجديد سيتواجد داخل نادي الزمالك خلال 48 ساعة من اختياره“.

واختتم تصريحاته بشأن المدرب، قائلًا: ”الأرجنتيني رامون دياز من بين الأسماء المرشحة لتدريب الفريق، لكن إذا كان هناك اسم أفضل منه سنقوم بالتعاقد معه“.

ويخوض الزمالك فترة الإعداد خلال الوقت الحالي استعدادًا لبداية المشوار في دوري أبطال أفريقيا تحت قيادة المدير الفني المحلي طارق يحيى.