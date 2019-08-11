موعد مباراة الأهلي ضد اطلع بره اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يصطدم النادي الأهلي المصري بنظيره اطلع بره الجنوب السوداني، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، على استاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة الذهاب.

ويحاول الأهلي الحصول علي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما فشل في الفوز بالنهائي في عامي 2017 و2018 وخروجه من النسخة السابقة بالخسارة أمام صن داونز.

وتوج الأهلي آخر مرة بلقب البطولة في عام 2013 بالفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

كما يدخل الأهلي اللقاء مُنتشيًا بفرحة التتويج ببطولة الدوري الممتاز قبل أيام بعد منافسة شرسة مع الزمالك الذي كان الأقرب للبطولة المحلية، لكن الأهلي انتفض في الأسابيع الأخيرة للمسابقة وتوّج باللقب.

الفريق المصري ودّع البطولة الموسم الماضي من دور الثمانية، بعدما تلقى خسارة قاسية أمام صن داونز بخماسية ذهابًا وفوز بهدف نظيف إيابًا.

يعد النادي الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجًا بلقب البطولة برصيد 8 مرات أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013.

موعد مباراة الأهلي واطلع بره

تنطلق مباراة الأهلي واطلع بره، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة أون سبورت على النايل سات.

يدير مباراة الأهلي واطلع بره في دوري أبطال أفريقيا تحكيميًا، الحكم براين نسوبوغا ميرو.