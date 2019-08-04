النادي الأهلي المصري يكشف موعد مباراتي فريق ”اطلع برة“ في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، موعد مباراتي الفريق ضد اطلع برة الجنوب سوداني، على ملعب برج العرب في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لموقع ناديه الرسمي، إن المباراة الأولى ستقام يوم الأحد المقبل 11 أغسطس في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

وأضاف: ”أما مباراة الإياب الخاصة بالأهلي.. فالجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قرر أن تقام يوم 23 أغسطس“.

وسيخوض الأهلي المباراتين في مصر بالاتفاق مع مسؤولي اطلع برة.

من جانبه، شدد محمد يوسف، المدرب العام للأهلي، على صعوبة المباراة أمام فريق ”اطلع بره“.

وقال يوسف في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن صعوبة المباراة تكمن في غموض المنافس ”الذي يبقى مجهولًا بالنسبة لنا؛ لذلك نسعى لدراسته بشكل جيد لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه من أجل التحضير للمباراة بشكل جيد“.

وأضاف أن الجهاز الفني يسعى إلى الوقوف على كل كبيرة وصغيرة في الفريق المنافس للاستعداد له وتجنب المفاجآت؛ لأن الفريق المجهول تبقى مواجهاته دائمًا محفوفة بالمخاطر، خاصة أنه لن يكون كتابًا مفتوحًا.

وأشار يوسف إلى أن الأهلي يحترم جميع منافسيه، سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي، كما أن التعامل مع كل المباريات يكون بأقصى درجة من التركيز والتقدير للمنافسين، مشددًا على أن مباراة الذهاب تبقى مهمة للغاية، ويسعى الجهاز الفني للفوز بها وتحقيق نتيجة جيدة قبل لقاء الإياب.

وذكر المدرب العام بالأهلي، أن خوض مباراتي الذهاب والإياب مع فريق ”اطلع برة“ في مصر يبقى أمرًا إيجابيًا للفريق، ”ويجنبنا مشقة السفر إلى جنوب السودان، وما يترتب عليه من إرهاق للاعبين، ولذلك نسعى لاستغلال هذا الأمر، وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي مبكرًا“.