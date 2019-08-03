نادي الزمالك يحاول خطف أحمد حمدي.. والأهلي المصري يكشف حقيقة تمرد مؤمن زكريا

فتح نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور، خط مفاوضات مع أحمد حمدي لاعب خط وسط منافسه الأهلي المصري، تمهيدًا لضمه لصفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة؛ استغلالًا لرغبة اللاعب في الرحيل عن القلعة الحمراء.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”أحمد حمدي أبلغ إدارة الأهلي برفض استمراره في صفوف الفريق، كما رفض تجديد تعاقده وطلب الرحيل بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية“.

وأضاف المصدر: ”حمدي أكد لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن فرصته مع الفريق شبه معدومة؛ في ظل وجود صالح جمعة ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة، كما أنه يرفض مبدأ الإعارة مرة أخرى ويتمسك بالرحيل بشكل نهائي“.

وتابع: ”الزمالك فتح خط مفاوضات مع اللاعب من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل، في حالة رحيله عن الأهلي حاليًا لأي نادٍ خارج مصر“.

وأردف المصدر: ”حمدي لم يعط أي قرار لنادي الزمالك، خاصة أنه يرغب في خوض تجربة احتراف في أوروبا، تعويضًا عن فشل احترافه في الدوري الإيطالي؛ بعد رفض الأهلي العرض الذي تلقاه من بارما في عهد حسام البدري كمدير فني للفريق“.

ومن جانب آخر، نفى النادي الأهلي ما تردد بشأن تمرد مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق؛ بسبب عدم قيده في القائمة الأفريقية، بناء على قرار مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”مؤمن زكريا لم يبدِ أي اعتراض على عدم قيده في القائمة الأفريقية؛ لأن الجهاز الفني أبلغه أنه يحتاج فترة حتى يعود لمستواه الفني بسبب غيابه عن المباريات منذ فترة طويلة، وهناك وعد بقيده في يناير حال تقديمه مستوى مميزًا في المباريات المحلية“.

كما لفت إلى أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أن محمد محمود لاعب الفريق يحتاج إلى شهر لإعلان جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتواجد في تدريبات الكرة، فيما سيكون شريف إكرامي حارس مرمى الفريق جاهزًا للتواجد في التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوعين من الآن.

وأضاف: ”اللاعب ينفذ برنامجه التأهيلي بشكل يومي، والأمور تسير بشكل أكثر من رائع في عملية تجهيزه للعودة من جديد للمشاركة بقوة في تدريبات الكرة“.

وكان شريف إكرامي قد أجرى مؤخرًا جراحة إزالة بعض العظام الزائدة من الركبة في ألمانيا، حيث نفّذ جزءًا كبيرًا من برنامجه التأهيلي في ألمانيا قبل العودة للقاهرة لاستكمال التأهيل؛ تمهيدًا لعودته تدريجيًا لتدريبات حراس مرمى الفريق.