موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك: الصراع يشتعل على خلافة أجيري.. والأبيض يحسم صفقته الأخيرة

اشتعل الصراع على منصب المدير الفني لمنتخب مصر من أجل تعيين خليفة المدرب المكسيكي خافيير أجيري الذي أُقيل من منصبه عقب الخروج من دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر مؤخرًا.

وبدأ فريقا الأهلي والزمالك الإعداد للموسم الجديد بعد نهاية بطولة الدوري المصري بعدما خاض الفريقان التدريبات عقب الحصول على فترة راحة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك، اليوم الجمعة، 2 أغسطس 2019:

الصراع يشتعل على خلافة أجيري

اشتعل الصراع على خليفة المدرب المكسيكي خافيير أجيري بعد قرار تعيين مدرب وطني لقيادة منتخب مصر.

وتدور الترشيحات بين 5 أسماء لقيادة الفراعنة، هم: حسن شحاتة، وحسام البدري، وإيهاب جلال، وربيع ياسين، وحسام حسن، وتبدو كفة البدري وجلال الأرجح، وتتردد أنباء قوية عن تعيين المعلم حسن شحاتة مديرًا لإدارة المنتخبات في المرحلة المقبلة.

ودعا اتحاد الكرة لجلسة، غدًا السبت، بين مدربي أندية الدوري وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات من أجل الاتفاق على بعض البنود قبل بداية الدوري المصري في الموسم الجديد وعلى رأسها عدم تطبيق تقنية الفيديو.

الأهلي يتمسك باستمرار عمار.. ويحسم مصير حمدي

تمسّك النادي الأهلي باستمرار عمار حمدي صانع الألعاب بعد تلقيه عدة عروض للرحيل على سبيل الإعارة عقب استبعاده من القائمة الأفريقية وعلى رأسها مفاوضات من ناديه السابق عمار حمدي وأيضًا سموحة.

وشارك في مران الأهلي، اليوم الجمعة، الثلاثي المنضم حديثًا: المالي أليو ديانج ومحمود متولي، ومحمد مجدي قفشة، كما أدى الثنائي سعد سمير ومحمد محمود تدريبات تأهيلية.

وأعلن محمود وحيد الظهير الأيسر جاهزيته لخوض مباراة ”اطلع بره“ بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا وخضع الثنائي وليد سليمان ورمضان صبحي لاعبا الفريق لاختبار طبي.

وحسم النادي الأهلي مصير لاعبه أحمد حمدي بعرضه للإعارة مجددًا بعد تلقيه عدة عروض من إنبي، والجونة، ووادي دجلة، والإسماعيلي، وبيراميدز.

الزمالك يستعين بطارق يحيى.. ويحسم الصفقة الأخيرة

استعان فريق الزمالك بخدمات المدرب المؤقت طارق يحيى لمدة أسبوع لقيادة الفريق أمام ديكداها الصومال في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا لحين الاتفاق على تعيين مدير فني أجنبي.

وحسم الزمالك بنسبة كبيرة صفقته الأخيرة بالتوصل إلى اتفاق نهائي لضم إمام عاشور جناح أيسر غزل المحلة المعار إلى فريق حرس الحدود.

وخاض الفريق مرانه، اليوم الجمعة، بحضور الصفقات الجديدة بوجود 8 لاعبين، هم: الثنائي المغربي محمد أوناجم، وأشرف بن شرقي، بجانب كريم بامبو، وإسلام جابر، ومحمد عبد الشافي، مع ثلاثي حراسة المرمى: محمد عواد، ومحمد أبوجبل، ومحمد صبحي، بجانب الثنائي المعار مصطفى محمد، ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

بيراميدز ينتظر عروض بينافينتي

ينتظر فريق بيراميدز عروضًا لبيع اللاعب البيروفي كريستيان بينافينتي بعد استبعاده من القائمة التي تخوض بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويستعد بيراميدز لخوض لقاء النجمة الكونغولي، يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

الإسماعيلي يقترب من صفقة جديدة

اقترب النادي الإسماعيلي من ضم صفقة جديدة بالاتفاق مع اللاعب العراقي همام طارق نجم فريق الاستقلال الإيراني.

وطلب المصري البورسعيدي التعاقد مع أسامة العزب ظهير أيمن وادي دجلة، كما حسم فريق ”إف سي مصر“ التعاقد مع محمود السيد حارس مرمى المصري.

وأعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عدم وجود عرض من الأهلي لبيع مهاجمه حسام حسن بجانب رفضه عرض من الشرطة العراقي كما رحب سموحة برحيل المدافع السيد فريد بخلاف رغبته بضم أحمد جمال مدافع النجوم.