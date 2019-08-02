مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك: صفقة قوية خلال أيام والمدرب الأجنبي بعد أسبوع

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موعد التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وكذلك عن آخر الصفقات التي ستنضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مرتضى في تصريحات مصورة: ”غدًا السبت هناك رحلة خارجية لأمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة وشقيقه أحمد من أجل التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، سيتولى المسؤولية بعد أسبوع، أنا أعتمد عليها لضمان عدم وجود سمسرة في الصفقات والتعاقدات مع مدربين أجانب“.

وأضاف: ”المدير الأجنبي القادم سيكون مميزًا وليس مجنونًا مثل جروس، الصفقات القوية لن يكون لها قيمة إذا استمر التحكيم الفاسد الذي يساند الأهلي، هل ما حدث في الدوري الموسم الماضي يرضي أي شخص لديه ضمير؟، تم تأجيل مباريات للأهلي حتى يتناول فياجرا في الدور الثاني للبطولة، أقول لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات اتقِ الله، اتفقت مع ثروت سويلم على أن يكون الموسم القادم بدون فساد“.

وتابع مرتضى: ”كان لا بد من وجود مدير فني مؤقت خلال الأسبوع الحالي، بسبب ارتباط الفريق بلقاء بطل الصومال في دوري أبطال إفريقيا، وتحدثنا مع يحيى وعرضنا عليه تولي المهمة لمدة أسبوع فرحب بالأمر وطلب أن يكون معه مدحت عبد الهادي كمدرب مؤقت أيضًا، وأكدت له أن مهمته مؤقتة ولن يكون في الجهاز الفني الجديد“.

وواصل: ”هناك صفقة قوية سيتم التعاقد معها خلال الفترة المقبلة، سيتم قيدها في قائمة الفريق المحلية مكان أحد اللاعبين المقيدين في القائمة، أشكر كل نجوم الفريق الراحلين“.

وأردف: ”قدمت 300 بلاغ للنائب العام ضد ممدوح عباس رئيس النادي السابق وعمرو أديب وغيرهما، ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن“.