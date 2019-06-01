جمال الشريف يكشف صحة هدف الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا واجتماع عاجل للاتحادين الأفريقي والمغربي (فيديو)

اعتبر الحكم الدولي السوري السابق جمال الشريف محلل التحكيم في قنوات ”بي إن سبورت“ أن الهدف الذي سجله الوداد البيضاوي في مرمى الترجي خلال إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا شرعي، ولا وجود لتسلل أو خطأ.

واعتبر ربيع العفوي الدولي المغربي السابق ومحلل القناة، أن الوداد البيضاوي طالب بالعدالة، لأن حكم الفيديو استُعمل في لقاء الذهاب في المغرب وألغى هدفًا لفريق الوداد أعلن عنه الحكم المصري جهاد جريشة قبل أن تلغيه تقنية الفيديو.

من جهة أخرى تحدث سعيد الناصيري رئيس الوداد البيضاوي عن الأحداث، وقال خلال تصريح لراديو مارس:“كنا ننتظر أن يتم تشغيل تقنية الفيديو، ومسؤولو الكاف جاءوا عندنا وأخبرونا أن اللقاء انتهى قانونيًا لأن الساعة تجاوزت منتصف الليل“.

وأكد الناصيري أن فريقه سيلجأ لكل الوسائل الممكنة للدفاع عن حقوقه، وسيذهب بالقضية لأعلى سلطة ممكنة في إشارة لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية.

وأعلن الاتحاد الأفريقي فوز الترجي باللقب بعد انسحاب الوداد البيضاوي من اللقاء احتجاجًا على عدم تشغيل تقنية حكم الفيديو للجوء إليها بعد هدف وليد الكرتي الملغى في الدقيقة 59.

في سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ سيعقد اجتماعًا طارئًا لمكتبه التنفيذي يوم 4 يونيو الحالي للبث في الأحداث التي شهدها إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

وتوقفت المباراة منذ الدقيقة 59 احتجاجًا على هدف شرعي سجله لاعب الوداد المغربي وليد الكرتي، وكان هدف التعادل في اللقاء وطالب المغاربة باستخدام تقنية حكم الفيديو التي لم تكن تشتغل.

ورفض الفريق المغربي العودة لاستكمال اللقاء دون تشغيل تقنية حكم الفيديو وقرر حكم اللقاء الغامبي غاساما اعتبار الفريق المغربي خاسرًا وأعطى الفوز واللقب للفريق التونسي.

وقال سعيد الناصيري رئيس الفريق المغربي خلال تصريحات بعد اللقاء إن فريقه لم ينسحب، وإنه كان فقط ينتظر أن يتم تشغيل تقنية الفيديو لكنه فوجئ بمسؤولي الكاف يخبرونه باستحالة استكمال اللقاء لأن الساعة تجاوزت منتصف الليل.

وحال اعتبر الكاف الوداد المغربي منسحبًا من اللقاء سيتم توقيع عقوبات قاسية ضده من بينها حرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا.

كما ذكرت قناة ”الرياضية المغربية“ أن الاتحاد المغربي لكرة القدم دعا لاجتماع عاجل لمكتبه التنفيذي للبث في الأحداث التي شهدها إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي، والتي أدت إلى توقفه بسبب غياب تقنية الفيديو ومنح اللقب للفريق التونسي.

ومن المحتمل أن يساند الاتحاد المغربي فريق الوداد البيضاوي كما حدث في لقاء الذهاب حيث احتج على تحكيم المصري جهاد جريشة.

وكذّب عبداللطيف نصير قائد الوداد البيضاوي تصريحات خليل الشمام قائد الترجي والتي قال من خلالها إن حكم اللقاء أخبر قائدي الفريقين بالعطب في جهاز تقنية الفيديو.

وقال نصير في تصريحات للإعلام:“شمام كاذب ولم يخبرني الحكم بعطل تقنية الفيديو، وهذه الأشياء تتم في الاجتماع التقني وليس على أرضية الملعب“.

وأضاف:“إنه فقط يريد تبرير سرقتهم للقب وانتصاره غير المستحق“.

وتشعر الجماهير المغربية بالغضب من مهزلة رادس والتي وصلت الصحف العالمية ووصفتها بيوم أسود لكرة القدم الأفريقية.